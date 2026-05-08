El período en el se produce el contagio de hantavirus es "dos días antes de que aparezcan los síntomas o dos días después", según los expertos

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Gustavo Palacios, uno de los microbiólogos que más ha estudiado el hantavirus, ha concedido unas palabras a 'Informativos Telecinco' en las que ha explicado cómo es este virus y qué significa el término de 'supercontagiadores', un concepto clave en el estudio de esta enfermedad que surgió a partir de un brote que hubo en 2018 en Argentina.

Este término nació a raíz de un brote que surgió en una fiesta de cumpleaños argentino donde tan solo un paciente infectado contagió a cuatro personas que estaban sentadas en su misma mesa y a otra con la que se cruzó durante tan solo un instante.

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¿Cómo podrían haberse evitado estos contagios?

Dos de esos contagiados transmitieron el virus a otras seis personas, como explica José Rocamora. Así se fue propagando hasta dejar 34 contagios y 11 muertos. Sin embargo, el experto ha explicado a 'Informativos Telecinco' cómo podría haberse podido evitar estos contagios y estas 11 muertes.

"Si hubiesen seguido la regla social, digamos... que si te sientas mal o fuiste contacto de un caso, mejor no atiendas una reunión social. De esa manera, habrían bajado el riesgo de trasmisión", explica el microbiólogo a 'Informativos Telecinco'.

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El período en el que se produce el contagio

Sin embargo, Gustavo Palacios incide en que esta no es la forma habitual en la que se comporta esta variante del virus y lo normal es que la cadena de transmisión sea muy corta y solo tenga tres eslabones. Es decir, una vez el virus contagia a tres personas tiende a "morir".

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Como explica el microbiólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, el período en el cual se produce el contagio es "dos días antes de que aparezcan los síntomas o dos días después".

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Los primeros síntomas son "cruciales"

Volviendo al cumpleaños que generó un brote con 11 muertos en 2018 en Argentina, los científicos descubrieron que la mayoría de pacientes infectados en el brote originado en la fiesta se contagiaron por "inhalación de gotículas".

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Tras analizar las muestras recogidas y los datos y testimonios de los invitados al cumpleaños, los autores del estudio indicaron que la aparición de los primeros síntomas es "crucial" para atajar posibles nuevos contagios.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico.

Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.