Las autoridades sanitarias identifican un nuevo contacto del brote de hantavirus en Cataluña: una mujer sin síntomas

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius| Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus

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El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado un nuevo contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras el fallecimiento de una ciudadana neerlandesa que había viajado a bordo del crucero MV Hondius.

La nueva persona identificada es una mujer residente en Cataluña que no presenta síntomas. Según la investigación epidemiológica realizada, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos.

Este nuevo contacto deberá permanecer en habitaciones individuales y sin visitas, con vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible. También se practicará una prueba de PCR y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una.

De acuerdo con el protocolo aprobado esta misma mañana por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, se considera que cumple criterios de contacto, por lo que se activarán las medidas de seguimiento y vigilancia previstas.

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Los otros casos identificados en España

Dado que el caso ha sido identificado por la comunidad autónoma, que ya ha iniciado las medidas correspondientes, y con el objetivo de evitar la interacción de un mayor número de personas durante un eventual traslado, se ha acordado con las autoridades sanitarias catalanas que la cuarentena se realice en las dependencias de un centro hospitalario de Cataluña.

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Los otros dos casos sospechosos de hantavirus en España han sido una mujer de 32 años que se encuentra ingresada en el hospital de Alicante que también viajó en el mismo avión y que presentaba algunos problemas respiratorios leves y tos. La otra pasajera es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona, pero que ya ha regresado a su país y ha afirmado no presentar síntomas.

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La joven ingresada en Alicante se encuentra en una habitación con presión negativa aislada y a la espera de recibir los resultados de la prueba realizada para determinar si se trata de un contagio por hantavirus. La PCR realizada tardará de 24 a 48 horas en confirmar los resultados.