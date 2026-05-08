La mujer ingresada en Alicante sospechosa de hantavirus presentaba tos y problemas respiratorios leves

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius| Localizan a la mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona, sin síntomas

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El primer caso en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, ha ingresado a las 18:05 horas en una habitación aislada y con presión negativa del hospital de San Juan de Alicante. Las autoridades sanitarias han podido localizar a la mujer gracias al sistema europeo de detección temprano como explica la reportera Belén Martínez en directo desde el hospital de Alicante.

"Es sistema que vuelca a las autoridades de cada país los datos de las posibles pasajeros que han podido estar en riesgo de contagio. A esta pasajera alicantina se le contactó y refirió que estaba padeciendo tos, un síntoma compatible con el hantavirus. Por eso, se encuentra aislada en una habitación bajo presión negativa en el hospital de San Juan de Alicante. Se le ha realizado una prueba PCR, pero habrá que esperar entre 24 o 48 horas para conocer los resultados".

La mujer ha llegado desde su domicilio hasta el hospital de San Juan de Alicante en el interior de una ambulancia del Servicio valenciano de salud, precedida de un vehículo de apoyo en asistencias sanitarias y cerraba la comitiva un vehículo policial de paisano.

Se ha seguido el protocolo aprobado este viernes por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios, y para ello se ha utilizado una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad previstos.

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Así ha sido su llegada al hospital desde su domicilio

Aunque delante de la puerta principal y de la de Urgencias había numerosos periodistas y cámaras de televisión, los tres vehículos con la paciente sospechosa de hantavirus han entrado por un acceso distinto y menos habitual, específico de consultas externas.

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De allí ha sido dirigida a la tercera planta para ingresar en una habitación de aislamiento con presión negativa, donde se le hará el seguimiento tras viajar, el pasado 25 de abril, en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius. La española iba sentada dos filas más atrás que la mujer fallecida.

La mujer presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y ha llegado a la habitación a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales. Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR, cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología, y se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.