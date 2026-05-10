Los pasajeros accederán a través de un circuito cerrado para no tener contacto con ninguna persona

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: aterriza en Torrejón de Ardoz el avión con los 14 españoles del crucero MV Hondius

Compartir







MadridEl Hospital Gómez Ulla ha planificado las medidas de seguridad para la llegada de los 14 españoles que iban a bordo del MV Hondius. Según informa Silvia Asiain, los pasajeros accederán a través de un circuito cerrado para no tener contacto con ninguna persona y les recibirán dos sanitarios especializados en el abordaje de enfermedades infecciosas.

Primero, les tomarán una muestra de sangre para una PCR que se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Microbiología y después empezará el seguimiento continuo durante las 24 horas con tomas de temperatura.

PUEDE INTERESARTE Desde el barco hasta el avión: así te hemos contado el minuto a minuto del traslado de los 14 españoles del MV Hondius al aeropuerto de Tenerife

"Ya se han activado todos los protocolos", según José García

Si alguno de los pasajeros presenta fiebre, se repetiría inmediatamente la prueba y si además desarrollan síntomas respiratorios se le haría un test nasofaríngeo. En el hospital han bloqueado una planta especialmente para ellos.

"Estamos todos los medios previstos, ya se han activado todos los protocolos y se han cerrado los sitios para la entrada de las personas”, explica José García, responsable de prevención del CSIF. Todos pasarán por un circuito cerrado que después se desinfectará.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Después se desinfectará, se limpiará y se les llevará directamente ahí, sin pasar por ningún otro sitio", señala Silvia Valcarce, enfermera del Sindicato SATSE. Mientras no presenten síntomas, los pasajeros estarán en la planta de aislados sin tener contacto con nadie.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las habitaciones tendrán un control de entrada

Estarán en habitaciones individuales con control de entrada para hacer todas las pruebas diagnósticas necesarias. "Nada más llegar, les van a hacer una PCR en suero y sangre y esa prueba se enviará a laboratorio. Si es negativa, se repite a los siete días y sin visitas. Solo tendrán llamadas telemáticas con los familiares allegados", indica Valcarce.

Y así estarán hasta que termine la cuarentena, previsiblemente 42 días desde ahora. Aunque el tiempo puede variar si se detectan casos nuevos o si alguno diera positivo, que en ese caso subirán a la planta 22. Estas unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel son piones y están preparadas para este tipo de casos.