Un fallo en el protocolo del hantavirus obliga a poner en cuarentena a doce sanitarios en Países Bajos

Las muestras biológicas no fueron manipuladas siguiendo los protocolos reforzados exigidos

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Doce trabajadores sanitarios del Radboud University Medical Center, en Países Bajos, deberán guardar una cuarentena preventiva después de que se detectaran fallos en los protocolos de seguridad aplicados durante la atención a un paciente contagiado de hantavirus procedente del crucero MV Hondius.

El paciente había sido ingresado la pasada semana en este centro hospitalario, especializado en enfermedades infecciosas, tras dar positivo por la variante andina del virus. Durante el proceso de atención médica se tomaron muestras biológicas que, según reconoció posteriormente el propio hospital, no fueron manipuladas siguiendo los protocolos reforzados exigidos para este tipo de infecciones.

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Las irregularidades en el protocolo

En concreto, una muestra de sangre fue procesada inicialmente mediante un procedimiento estándar cuando debería haberse tratado bajo medidas de bioseguridad mucho más estrictas debido al riesgo potencial asociado al hantavirus. Días después, el hospital detectó además otra irregularidad relacionada con la eliminación de muestras de orina del paciente, que tampoco se habría realizado conforme a las recomendaciones internacionales más recientes.

Ante la posibilidad de exposición al virus, el centro sanitario decidió aplicar medidas preventivas a doce empleados implicados en la manipulación de las muestras. Todos ellos deberán permanecer aislados durante seis semanas mientras se monitoriza su evolución, aunque las autoridades sanitarias neerlandesas insisten en que la probabilidad real de contagio es reducida.

La presidenta del consejo directivo del hospital, Bertine Lahuis, ha lamentado lo ocurrido y ha anunciado una investigación interna para esclarecer cómo se produjeron los errores y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. El hospital aseguró además que ofrecerá apoyo y seguimiento a los trabajadores afectados durante todo el periodo de cuarentena.

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Pese al incidente, el centro médico mantiene que el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y recalca que continúa preparado para atender nuevos casos si fuera necesario.