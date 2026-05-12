De 62 años, contaba con una “amplia trayectoria" en el cuerpo de la Guardia Civil y "siempre con una dedicación absolutamente encomiable”

El español positivo en hantavirus espera una segunda prueba concluyente: está aislado en la UATAN, con un protocolo específico y medidas de seguridad estrictas

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TenerifeEl agente de la Guardia Civil fallecido durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero del hantavirus, –‘el MV Hondius’–, en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, se encontraba de reserva en el puesto de mando cuando sufrió un infarto.

De 62 años, los efectivos sanitarios presentes en la zona intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero lamentablemente no consiguieron salvarle la vida.

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Duelo por el guardia civil fallecido durante el operativo de hantavirus

Fue la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) la que informó a través de su perfil en la red social de Elon Musk, ‘X’, del fallecimiento del agente, que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife.

En esos momentos, en plena operación de asistencia a los pasajeros del crucero del hantavirus, –en el que se encontraban a bordo 14 españoles que posteriormente fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid–, el fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.

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“Otro compañero que pierde la vida en acto de servicio. Otra familia destrozada”, lamentó Jucil en su publicación, informando de los hechos.

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El ministro Fernando Grande Marlaska lamenta el fallecimiento del guardia civil

Tras lo ocurrido, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, expresó ayer sus condolencias a familiares, amigos y al cuerpo de la Guardia Civil por la muerte del agente, identificado como Bernardino A.R.H., en la tarde del domingo.

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Destacando su “amplia trayectoria en el cuerpo y siempre con una dedicación absolutamente encomiable”, ha lamentado el dolor de su pérdida tras su muerte natural.

De igual modo, y tras elogiar el “trabajo conjunto” de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como del restos de fuerzas y cuerpos que participan en el dispositivo frente al brote de hantavirus en el crucero, Marlaska apuntó que, aunque el domingo terminó “de manera triste”, queda "siempre" el convencimiento de la "fuerza, la resiliencia, la responsabilidad de la Guardia Civil y de todos" los funcionarios públicos.

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, también se quiso sumar a las condolencias por el agente fallecido, al igual que hizo también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, trasladando su pésame a la familia y amigos del agente.

"Muy tristes por el fallecimiento de un agente en la tarde-noche de ayer, tras sufrir un infarto. El guardia civil participaba en el operativo de Granadilla", recordó este último a través de un mensaje en ‘X’.

Inquietud y máxima vigilancia tras el positivo de hantavirus de uno de los españoles desembarcados

Mientras tanto, la expectación ante la evolución de la situación epidemiológica se centra en los últimos acontecimientos en el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde fueron trasladados los 14 españoles que iban en el crucero y donde uno de ellos dio ayer positivo por hantavirus.

Según explicaba anoche Sanidad, el resultado se deriva de una primera prueba PCR provisional, siendo que ahora el afectado tiene que someterse a una segunda prueba que tendrá que confirmarlo. Mientras tanto, el paciente ha sido aislado en la UATAN, la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital militar, encontrándose así en una instancia especializada, en una de las habitaciones que se crearon después de la crisis del ébola.

En estas circunstancias, en el interior del centro hospitalario se sigue un protocolo específico y bajos medidas muy estrictas: “Vamos a tener el máximo protocolo como si fueran, no posibles, sino contagiados”, ha subrayado José García Martínez, delegado CSIF del Hospital Gómez Ulla.

Por el momento, la cuarentena durará las seis semanas previstas desde el principio, a la espera de las conclusiones del Comité de Emergencia Sanitaria. Esto es así porque, como explicó la ministra de Sanidad, “el periodo de latencia es de 42 días".

"A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros”, señaló Mónica García.