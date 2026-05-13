Pelayo Ortiz Nuria Fresneda 13 MAY 2026 - 16:21h.

Los médicos del futuro se guían más por las especialidades que le aseguran un buen horario, pocas guardias y grandes ingresos económicos.

Bianca Ciobanu, tras su polémico número 1 del MIR 2026, escoge Dermatología en el Clínic de Barcelona

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Los médicos del futuro se guían más por las especialidades que le aseguran un buen horario, pocas guardias y grandes ingresos económicos. La dermatología y la cirugía estética son las plazas que primero se agotan. A los estudiantes, cada vez, les cuesta más elegir la medicina familiar, pediatría y Urgencias, precisamente las más necesitadas.

Francisco Neira logró Dermatología en el Hospital de Vigo, una de las especialidades más deseadas, "es muy atractiva tanto a nivel clínico como por calidad de vida". Patricia López Castro hará Traumatología en el Hospital Huelva "Tengo ganar de estar allí y de empezar. Es una satisfacción enorme." Como señala Elena Román, de Medicina Estética, "la nueva generación de médicos viene aprendida o escarmentada y eligen especialidades en las que no tienen que hacer guardias, ni noches. Elena es una valiente y ha elegido se Médico de Familia en A Coruña, "para tratar al paciente de una manera integral y eso me gusta mucho".

Dermatología, Cirugía Plástica, Oftaltomología y Cardiología han sido las especialidades más demandadas por los médicos que se han presentado al MIR este año y que han elegido plaza en la primera semana del proceso de adjudicación, que se prolongará hasta el 21 de mayo.

Cinco especialidades han agotado ya su oferta en la séptima jornada de adjudicación de plazas MIR. Las especialidades de anestesiología y reanimación, aparato digestivo, neurocirugía, obstetricia y ginecología y urología completaron su cupo justo en el momento en el que llegamos a la mitad del proceso. Se suman así a cardiología, oftalmología, dermatología médico-quirúrgica y venereología, cirugía oral y maxilofacial, cirugía plástica, estética y reparadora, endocrinología y nutrición, cirugía ortopédica y traumatología y otorrinolaringología que ya han cubierto el 100% de su oferta.

Dermatología agotó sus plazas el primer día

No obstante, Dermatología sigue marcando la tendencia y agotó todas sus plazas el primer día, haciéndolo antes del número de orden de adjudicación 500, 42 menos que en el mir de 2025. En total son cerca de 9.300 plazas las que se deben adjudicar hasta el 21 de mayo, en dos turnos diarios, de mañana y de tarde (que suelen prolongarse durante 50 minutos) y en un proceso que puede ser presencial y telemático por riguroso orden de puntuación. Del número 1 al 700 eligieron el primer día los médicos mir, mientras que el segundo día la lista llegó hasta el número 1.400, el tercero hasta el 2.100, el cuarto hasta el 2.800 y este viernes hasta el 3.500.

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La especialidad de Endocrinología se agotó con el número de orden 2.752, pero ya en el número 1.000 había superado la tendencia ascendente que había marcado en 2025.

Los aspirantes tomarán posesión de sus puestos los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes. Culminará así otro proceso que, como principal novedad, figura el estreno de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se estrena con un total de 86 plazas