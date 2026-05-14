El crucero Ambition mantiene su escala prevista en Bilbao pese al brote de gastroenteritis detectado a bordo

Los españoles negativos de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana si la PCR del lunes lo confirma

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El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis y actualmente atracado en la ciudad francesa de Burdeos, mantiene “a día de hoy” su escala prevista en el puerto de Bilbao para el próximo 18 de mayo.

La escala en Bilbao sigue prevista

Según ha confirmado la Autoridad Portuaria de Bilbao, el barco mantiene programada su llegada a la terminal de cruceros de Getxo (Bizkaia), aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre los horarios de atraque o salida.

La situación sanitaria a bordo del Ambition generó preocupación después de que falleciera un pasajero británico de unos 90 años, coincidiendo con la aparición de numerosos casos de vómitos y diarrea entre los viajeros.

La alerta sanitaria provocó el confinamiento de alrededor de 1.700 personas en el barco, en un contexto marcado además por la reciente preocupación internacional tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, procedente de Argentina.

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El fallecimiento se debió a una gastroenteritis viral

Las autoridades sanitarias de la región francesa de Nueva Aquitania confirmaron este miércoles que la muerte del pasajero estuvo relacionada con un “episodio de gastroenteritis de origen viral”.

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Tras ello, se procedió al “levantamiento de la prohibición de desembarco” para los pasajeros sin síntomas, mientras que las personas afectadas continúan aisladas. El crucero Ambition llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland (Reino Unido) tras realizar escalas en Belfast, Liverpool y Brest.

Hasta el momento, al menos medio centenar de pasajeros han presentado síntomas como vómitos y diarrea, mientras continúan realizándose pruebas para determinar el origen exacto del brote.