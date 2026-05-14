Detectado un cuarto caso de sarampión del brote de Alcantarilla, en Murcia

Murcia confirma un cuarto caso de sarampión vinculado al brote detectado en Alcantarilla, mientras Sanidad continúa investigando

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La Consejería de Salud de Murcia ha confirmado este jueves un cuarto caso de sarampión del brote detectado en Alcantarilla (Murcia), una mujer vinculada a uno de los tres casos anteriores.

Estos son dos adultos y un bebé de 11 meses, de los que se informó el pasado lunes que no tenían relación entre sí.

Aún se desconoce cuál fue el caso inicial, que sigue siendo investigado por el Servicio de Epidemiología de acuerdo con el protocolo nacional para prevenir nuevos contagios mediante el seguimiento de los contactos personales de las personas infectadas.

Este miércoles se descartó que el origen del brote estuviera relacionado con la celebración de un bautizo en el municipio.

Los casos tienen en común su localización en Alcantarilla, aunque las autoridades sanitarias señalan que no existe transmisión directa entre ellos si se tiene en cuenta el periodo de incubación y la evolución de los síntomas.