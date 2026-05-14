Los españoles aislados por contacto con hantavirus podrán recibir visitas si vuelven a dar negativo en la PCR del lunes

Brote de hantavirus, en directo| Los españoles que vuelvan a dar negativo en la PCR del lunes podrán recibir visitas

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Todas las personas españolas que han resultado negativas en hantavirus, tanto las mujeres que permanecen ingresadas en Barcelona y Alicante como 13 pasajeros del buque aislados en el Hospital Gómez Ulla, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar su negativo.

Así lo establece el protocolo de manejo del brote de hantavirus en el buque MV Hondius aprobado por la Comisión de Salud Pública el pasado martes, han recordado este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad.

Por una parte, 13 de los 14 ingresados en el Gómez Ulla que han sido confirmados como negativo en hantavirus en las dos primeras PCR que se les practicaron el domingo a su llegada al hospital, serán sometidos a una nueva el próximo lunes.

Si vuelve a ser negativa, de acuerdo con el protocolo, podrán recibir visitas con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal. Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

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El paciente positivo es un hombre de 70 años y continúa estable

Mientras tanto, el único caso confirmado por ahora, un hombre de 70 años, que sigue con sintomatología pero está estable, permanecerá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica. Si hubiera algún positivo asintomático, el tiempo en la Uatan se prolongará hasta la obtención de una prueba negativa.

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Respecto a las dos mujeres que fueron contacto de una neerlandesa fallecida en el vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, una de Alicante y otra de Barcelona, también podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez se confirme el resultado negativo de la PCR que se les haga también a los 7 días de su ingreso.

El protocolo establece que para las personas consideradas contacto fuera del buque que vayan surgiendo, como estas dos mujeres, "se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa". Mientras se decide, deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren.