El español positivo en hantavirus tiene una "mejoría de sus síntomas" y "se encuentra estable"

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que el único pasajero español con hantavirus evoluciona favorablemente

La francesa positivo en hantavirus, en estado muy grave y conectada a un pulmón artificial: "Son horas decisivas para poder salvarle la vida"

Compartir







La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado este jueves, “con todas las cautelas”, que el único español que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus, uno de los pasajeros del crucero MV Hondius aislado en el hospital Gómez Ulla, “hoy esté mejor”, estable y con una evolución favorable de sus síntomas.

“Está estable y mejorando”

Durante una rueda de prensa posterior a la XVII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Salud, la ministra actualizó la situación sanitaria relacionada con el brote detectado en el crucero.

“Hasta ahora todo son buenas noticias”, afirmó García, quien explicó que el pasajero español, un hombre de 70 años que comenzó a presentar síntomas el pasado lunes, ha mostrado una mejoría desde ayer.

“Está estable y con una mejoría de sus síntomas”, reiteró, aunque insistió en mantener la prudencia habitual en este tipo de evaluaciones médicas. La ministra explicó que la situación más preocupante continúa siendo la de la ciudadana francesa ingresada en una unidad de cuidados intensivos en Francia, cuyo estado calificó de “más complejo y complicado”.

PUEDE INTERESARTE Los españoles negativos de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana si la PCR del lunes lo confirma

Mientras tanto, los otros 13 pasajeros que permanecen en cuarentena en el hospital Gómez Ulla siguen sin presentar síntomas y han dado negativo en las pruebas realizadas hasta ahora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La cuarentena podría prolongarse 42 días

Sanidad contempla que la cuarentena de los contactos estrechos, incluidas las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, pueda extenderse hasta un máximo de 42 días.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los primeros 28 días serán de cuarentena hospitalaria y posteriormente podría transformarse en aislamiento domiciliario, siempre que todas las pruebas continúen dando negativo. Mónica García respondió también a las críticas del Gobierno de Canarias sobre la realización de pruebas PCR fuera del archipiélago.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ministra acusó al Ejecutivo canario de generar “desinformación” y recordó que el Centro Nacional de Microbiología es actualmente el único laboratorio acreditado para realizar estas pruebas con garantías.

Según explicó, haber esperado en Canarias el resultado de PCR realizadas en un laboratorio no acreditado habría supuesto retrasar decisiones clave durante horas.

“Se perdió cero tiempo”

La ministra defendió que el protocolo aplicado permitió actuar con rapidez y evitó riesgos mayores. “Habríamos perdido un tiempo de oro”, afirmó, añadiendo que la paciente francesa o el pasajero español podrían haber desarrollado síntomas graves en suelo canario si no hubieran sido trasladados rápidamente.

Por último, García insistió en que el operativo se diseñó junto a organismos internacionales como la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y expertos epidemiólogos de distintos países europeos.

“El protocolo era muy claro: evacuación rápida y eficaz y aplicación de las medidas sanitarias correspondientes en cada país”, concluyó la ministra.