Desde el domingo no se han registrado nuevos positivos y el balance final se ha cerrado con diez infectados, una cifra baja para un virus

Todo sobre el brote de hantavirus

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La crisis del hantavirus a bordo del ‘Hondius’ ha durado seis semanas marcadas por tres fallecidos a causa del brote que ha infectado a 10 personas tras detectarse el 4 de mayo a bordo de un crucero con 114 viajeros y 61 tripulantes que habían hecho escalas en zonas donde este virus es endémico.

"Fuera del barco no va a ocurrir"

El buque, que había fondeado en la remota isla de Tristán de Acuña y después recaló en Cabo Verde, navegó durante días sin un diagnóstico claro mientras los contagios se producían en un entorno cerrado donde casi 200 personas convivían, comían y realizaban actividades juntas. El 4 de mayo se confirmó oficialmente que se trataba de un hantavirus, una noticia que dio la vuelta al mundo.

Desde el domingo no se han registrado nuevos positivos y el balance final se ha cerrado con diez infectados (hay otro más en Italia por contagio indirecto), una cifra baja para un virus cuyo largo periodo de incubación generó inquietud entre los expertos.

Hemos preguntados a estos especialistas para saber si ya podemos cerrar este episodio de crisis sanitaria por el hantavirus y la respuesta no termina de ser concluyente.

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Rafel Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia asegura que “el propio virus en el ser humano entra en un círculo vicioso: cómo se transmite mal infecta a pocos humanos y como consecuencia ya no puede mutar”.

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Tranquiliza además que todos los positivos son del buque, en unas condiciones específicas. Por eso, Toledo recuerda que han sido “seis semanas con casi 200 personas que comen juntas, que hacen actividades juntas. Eso, fuera del barco, no va a ocurrir”.

Del antivirus nos asustó su alto periodo de incubación y algún cuadro agresivo, pero este brote parece que se estabiliza.

Según el inmunólogo Alfredo Corell, “es un poco prematuro cerrar el brote, pero creo que estamos próximos a ello”. Una posibilidad no exenta de riesgos ya que “el mundo está muy globalizado, nos movemos mucho, pero por otro lado, maltratamos mucho el planeta”.

Así que no es de extrañar que esta advertencia nos sirva también para estar avisados ya que, casos como los del Hondius serán más frecuentes e intensos.