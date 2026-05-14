La francesa positivo en hantavirus se encuentra ingresada en estado muy grave y conectada a un pulmón artificial

Brote de hantavirus, en directo| Francia informa que los pacientes en cuarentena dan negativo pero no dice nada de la mujer "crítica" ingresada en la UCI

Compartir







ParísLa situación internacional tras detectarse el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius parece que comienza a estabilizarse. En España, los 13 pacientes que han dado negativo en la PCR continúan estables mientras pasan la cuarentena en el Gómez Ulla. Por su parte, el único español que ha dado positivo ha pasado la noche estable tras recibir oxigenoterapia. Tampoco hay nuevos contagios en Francia. Todos los contactos de los pasajeros han dado negativo mientras la mujer, ingresada en la UCI, de momento, no mejora, como informa Carlos Herranz.

"Sigue en estado crítico en la UCI del hospital Bichat de París conectada a un pulmón artificial, lo cual le permite tener oxigenación extracorporal. Según fuentes médicas, podemos estar ante horas decisivas para poder salvar su vida. La buena noticia hoy en Francia viene de los 26 casos de contacto. Todos ellos han dado negativos en la última PCR, están todos en cuarentena hospitalaria estricta y van a estar controlados con tres test semanales", informa desde París el reportero de 'Informativos Telecinco'.

PUEDE INTERESARTE El hantavirus persistió hasta casi seis años en el semen de un hombre

Atención médica muy rigurosa

Respecto a los otros cuatro pasajeros franceses del MV Hondius, también internados en el mismo hospital, siguen dando "negativo y no presenten ningún síntoma, añadió el Ejecutivo en un comunicado".

De los otros 18 casos contacto, que al igual que los niños están ingresados para seguir una cuarentena estricta, el Ejecutivo se limitó a decir que están "recibiendo una atención médica muy rigurosa" y que "ninguno presenta síntomas".

PUEDE INTERESARTE El español positivo en hantavirus, un hombre de 70 años que está estable

El total de 22 casos de contacto franceses estuvieron en relación con una mujer neerlandesa, pasajera del MV Hondius y fallecida por hantavirus el 26 de abril en Johannesburgo, tras volar hasta la ciudad sudafricana desde la isla de Santa Elena, donde había atracado el crucero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las modalidades de contagio del hantavirus son similares a las de la meningitis

En su comunicado, el Gobierno francés señaló que la comunidad científica ha identificado que las modalidades de contagio del hantavirus son similares a las de la meningitis, una enfermedad ampliamente conocida en Francia y que cuenta con un protocolo de atención sanitaria validado científicamente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"En consecuencia, las autoridades sanitarias han decidido basarse en el protocolo de la meningitis para definir la doctrina de atención a los contactos estrechos de una persona que haya dado positivo en hantavirus", indicó el Ejecutivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, en caso de un positivo por hantavirus, una persona es identificada como contacto estrecho si ha habido un contacto cercano en los 10 días anteriores a la prueba y a una distancia de menos de 2 metros durante más de 15 minutos.

Este procedimiento ha sido presentado por Francia a sus socios europeos con la meta de que haya "una armonización al nivel de seguridad sanitario más elevado" respecto a los casos de hantavirus, expuso el Gobierno francés.