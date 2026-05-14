Maitena Berrueco 14 MAY 2026 - 14:29h.

Cancelan la escala que el crucero afectado por el brote de gastroenteritis tenía prevista este sábado en Ferrol

Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras una muerte por un brote gastrointestinal

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San SebastiánComo si nada hubiera pasado. Los primeros pasajeros, no enfermos, del crucero 'Ambition' salían esta mañana de la embarcación dispuestos a realizar una excursión por Burdeos y "con ganas de disfrutar la ciudad". Ajenos al miedo que se había extendido en tierra firme por el fallecimiento de uno de los pasajeros por gastroenteritis y el contagio a, al menos, medio centenar más de personas dentro del barco, los cruceristas sanos no parecen dispuestos a que nada les cambie su plan de viaje.

Las autoridades sanitarias francesas han levantado el confinamiento al pasaje del crucero ‘Ambition’, atracado en Burdeos y afectado por un brote de gastroenteritis "de origen viral", y solo los pasajeros con síntomas tienen prohibido salir de sus camarotes, el resto tienen libertad para subir y bajar del barco.

La confirmación del brote ha posibilitado que los pasajeros que no están enfermos puedan abandonar la embarcación. Muchos de ellos, ya esta mañana empezaban a desembarcar “con ganas de disfrutar de la ciudad”, como repetían muchos de ellos, en inglés, nada más pisar tierra firme. Sanidad no tiene datos "sobre la existencia de españoles" en el crucero afectado por el brote.

"Todo está muy limpio" dentro del barco

La mayoría de los que han aprovechado la parada en Burdeos para salir, son británicos y han relatado que dentro del barco reina “la normalidad”, salvo porque “los pasajeros que están enfermos permanecen dentro de sus cabinas”. La vida en el resto de las instalaciones del barco transcurre “sin incidentes”, “como hasta ahora” y eso sí, aclaran que “todo está muy limpio” y “en el comedor tanto a la entrada como a la salida se dispensa gel hidroalcohólico”.

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El crucero partió desde las Islas Shetland, en Irlanda del Norte, el pasado 6 de mayo, y recaló en Belfast, Liverpool y Brest, antes de llegar a Burdeos. El próximo sábado, el 'Ambition' tenía previsto hacer escala en Ferrol, pero finalmente no atracarán en el puerto gallego, según han confirmado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria ferrolana, la escala ha sido cancelada. Estaba previsto que el buque regresara a Liverpool el próximo 22 de mayo.

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El temor cundía ante la noticia de que un pasajero británico de 90 años había fallecido, a bordo del crucero 'Ambition', atracado en Burdeos. Aun con la resaca del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, las más de 1.700 personas que iban a bordo quedaban confinadas ante la sospecha de un brote de norovirus, altamente contagioso y que provoca gastroenteritis.

Alrededor de medio centenar de personas en el barco presentan síntomas de gastroenteritis y se barajaba incluso, si el origen podría estar en una intoxicación alimentaria. Finalmente, las autoridades sanitarias de la región gala de Nueva Aquitania han comunicado un "episodio de gastroenteritis de origen viral", por lo que se ha procedido al "levantamiento de la prohibición de desembarco" para aquellos viajeros sin síntomas y el "mantenimiento del aislamiento" para las contagiadas. Por el momento, solo los cruceristas enfermos permanecen encerrados en sus habitaciones.