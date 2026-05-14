Sanidad no tiene datos "sobre la existencia de españoles" en el crucero afectado por un brote de norovirus

El secretario general de Sanidad afirma no tener datos "sobre la existencia de españoles" en el crucero afectado por un brote de norovirus

Confirman el brote de norovirus a bordo del crucero de 1.700 personas en Burdeos: los asintomáticos ya pueden bajar del barco

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El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que no se dispone actualmente de datos "sobre la existencia de pasajeros españoles" en el crucero afectado por un brote de norovirus que se halla cerca de la localidad francesa de Burdeos con 1.700 personas confinadas a bordo y en el que falleció una persona de edad avanzada por esta causa.

"Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización", ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE, en la que ha indicado que se está estudiando "el proceso de esa especie de confinamiento" y las "medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala".

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Los norovirus producen gastroenteritis de manera muy frecuente y de manera más epidémica

"Lo estamos monitorizando de cerca", ha insistido Padilla, quien ha rechazado paralelismos con el brote de hantavirus surgido en el crucero 'MV Hondius'.

"Es otro mundo totalmente distinto, ocurre en el mismo contexto y el mismo escenario, que es un crucero, pero es otra cosa" en términos "de gravedad, de riesgos, de capacidad", ha zanjado.

Según ha explicado, "los norovirus son unos virus que, de manera muy frecuente, producen gastroenteritis, en personas, en niños, de manera muy frecuente y de manera más epidémica".

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En adultos, "las gastroenteritis, aunque nos pueda parecer algo banal, cuando, digamos, afectan a personas en situación de vulnerabilidad clínica, sí que pueden dar complicaciones", ha indicado.

Los cruceros, un escenario "ideal de transmisión"

En este sentido, se ha referido al fallecimiento registrado la embarcación, y ha apuntado que, sin conocer los datos clínicos concretos, "lo más normal es que sea una persona con algún tipo de vulnerabilidad clínica".

Asimismo, ha considerado que el crucero representa "un escenario ideal de transmisión, especialmente de este tipo de infecciones".