“El equipo médico del crucero está atendiendo a los infectados a bordo”, ha señalado la prefectura, indicando que se han reforzado todos los protocolos sanitarios

Qué es el norovirus, la infección que ha afectado a dos cruceros durante la última semana

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BurdeosNuevamente un crucero, –ahora el ‘Ambition’–, se ha convertido en protagonista y se ha situado en el foco de la atención tras la muerte de un pasajero por un brote vírico. Esta vez se trata del norovirus, tal como ha confirmado la prefectura de Gironda, el departamento francés al que pertenece Burdeos, donde se encuentra la embarcación.

En total, 1.700 personas han sido confinadas en el transatlántico, que llegó al puerto de la ciudad francesa y en cuyo interior se han contagiado ya medio centenar de pasajeros.

El brote de norovirus en el crucero en Burdeos

“Los resultados del análisis epidemiológico y de las muestras biológicas tomadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirman que se trata, efectivamente, de un brote de gastroenteritis viral (norovirus), transmitido de persona a persona o por vía ambiental”, ha señalado la prefectura de Gironda en un comunicado, asegurando al mismo tiempo que, “hasta el momento, no se han notificado casos graves”.

Al mismo tiempo, añaden: “Tras una caída, una persona ingresó en el Hospital Universitario de Burdeos con síntomas no relacionados con el brote de gastroenteritis. Su estado es estable”.

Al respecto, y frente a un virus que en este caso sí tiene una alta contagiosidad, han aseverado que “se mantendrán las directrices de aislamiento para los infectados, junto con el refuerzo de las medidas preventivas y los protocolos de higiene a bordo (limpieza de superficies intensificada)”.

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Ante la situación, “el equipo médico del crucero está atendiendo a los infectados a bordo”, mientras que a los pasajeros que no presenten síntomas se les permitirá bajar del barco.

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“El levantamiento de la prohibición de desembarque se aplicará a las personas asintomáticas, recordándoles la importancia de lavarse las manos con frecuencia”, ha dicho la prefectura.

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A ese respecto, según la evolución epidemiológica, la compañía que opera el crucero “decidirá si procede con el itinerario”.

El fallecido por el broto de norovirus en el crucero ‘Ambition’, un hombre de 90 años

El fallecido en el brote de norovirus del crucero ‘Ambition’ tenía 90 años. No se descarta que todo pueda derivar de una intoxicación alimentaria que haya desencadenado el brote.

Muy contagioso, el norovirus puede contraerse, además de a través del contacto directo con personas infectadas, al consumir alimentos o agua contaminados, así como al tocar superficies infectadas y llevarse las manos a la boca.

Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), el norovirus “constituye la causa más común de gastroenteritis aguda a nivel mundial” y sus síntomas incluyen “diarrea y vómitos de aparición aguda”, lo que hace esencial controlar una posible deshidratación.

“La evidencia emergente sugiere que la infección por norovirus se asocia con inflamación intestinal, desnutrición y puede causar morbilidad a largo plazo”, apunta la OMS, que estima que “anualmente se registran 685 millones de casos de norovirus, incluyendo 200 millones en niños menores de 5 años”.

“Causa aproximadamente 200.000 muertes al año, incluyendo 50.000 muertes infantiles, afectando principalmente a países de bajos ingresos”, según datos del organismo.

Frente a ello, el tratamiento fundamental se enfoca en combatir la deshidratación, recuperándose la mayoría de las personas en dos o tres días.

Ninguna relación con el hantavirus del crucero ‘MV Hondius’

Ante la alarma que ha suscitado un nuevo brote en un crucero, tras lo ocurrido con el ‘MV Hondius’, tanto la autoridad sanitaria de la región como la prefectura de Gironda han descartado cualquier vínculo con el hantavirus: “No existe ninguna razón que permita establecer un vínculo entre esta epidemia a bordo del crucero procedente de Belfast y Liverpool y los casos de hantavirus detectados en el barco Hondius”, han recalcado.