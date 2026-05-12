Candela Hornero Madrid, 12 MAY 2026 - 11:48h.

Es una infección altamente contagiosa y suele contraerse tras consumir alimentos o bebidas contaminadas

Más de cien personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida, EE.UU.: habrían consumido alimentos y bebidas contaminados

Compartir







Más de 100 personas se han infectado de norovirus en el crucero Caribbean Princess, que partió de Florida (Estados Unidos) la semana pasada y que volverá a tierra en los próximos días.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, de los cuales 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación han reportado estar enfermos con el virus, lo que supone un 3%.

¿Qué es el norovirus?

Según Mayo Clinic, la infección es altamente contagiosa y es la responsable de la mayoría de los brotes de gastroenteritis.

Suele contraerse tras consumir alimentos o bebidas contaminadas durante la preparación o al estar en contacto con superficies contagiadas. También puede adquirirse al estar en contacto con una persona infectada.

Esta infección se suele dar sobre todo en entornos cerrados con mucha gente como son los cruceros. También con frecuencia sucede en los hospitales, residencias de ancianos, guarderías y escuelas.

PUEDE INTERESARTE El guardia civil fallecido de un infarto en el operativo del hantavirus estaba de reserva en el puesto de mando: intentaron reanimarlo 40 minutos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes tras una infección por norovirus suelen ser dolor abdominal, vómitos y diarrea graves y repentinos, que suelen aparecer entre las 12 y 48 horas después de infectarse.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otros síntomas suelen ser calambres estomacales, sensación de malestar general, febrícula y dolor muscular.

Normalmente los síntomas suelen durar entre uno y tres días y la mayoría de personas se pueden recuperar sin tratamiento. Suele tener un mayor impacto en las personas más vulnerables como los niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas, en quienes los vómitos y diarreas pueden causar una deshidratación grave y requerir atención médica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También hay personas que son asintomáticas a pesar de haberse contagiado por norovirus, pero también son contagiosas y pueden transmitir el virus a otros.

Expansión del norovirus en España

El número de casos asociados a brotes epidémicos en la Comunidad de Madrid se disparó un 54,6% en el año 2024, hasta un total de un total de 10.057, según los últimos datos disponibles de la Dirección de Salud Pública recogidos por Europa Press.

Entre ellos destacan los brotes de gastroenteritis aguda (GEA) de origen no alimentario que representaron casi el 36% de los casos, cifras récord en la última década. Y es que el norovirus fue el agente etiológico (virus, bacteria, hongo, parásito, prión) más frecuente, presente en el 93,9% de estos brotes confirmados.

Medidas preventivas

Según el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sant Joan de Déu, para prevenir esta infección y otros microbios que causan gastroenteritis aguda, es importante aplicar unos buenos hábitos de higiene.

Entre ellos destacan lavarse las manos con agua y jabón a menudo, especialmente después de ir al baño y cambiar pañales, y antes de preparar y consumir alimentos. También seguir las normas de conservación y preparación de los alimentos, lavar bien los objetos y superficies.

En caso de convivir con una persona infectada es aconsejable desinfectar el lavabo y cualquier otro lugar que pueda haberse contaminado con vómitos o heces, y lavar con agua caliente y jabón la ropa que se haya podido ensuciar.

Los norovirus son difíciles de eliminar porque pueden soportar temperaturas muy altas y bajas, y muchos desinfectantes, como aquellos a base de alcohol. En el caso del crucero el personal del barco aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.