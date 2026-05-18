Pese a ello, la afectada permanece en una "situación extremadamente frágil" y su pronóstico vital sigue aún "comprometido"

El único paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas

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La paciente francesa contagiada de hantavirus por el brote del crucero ‘MV Hondius’ se encuentra “en estado estable” y, aunque aún permanece una “situación extremadamente frágil” en la UCI, los médicos apuntan hacia algunas pequeñas señales de esperanza.

“Ya no empeora e incluso tenemos la impresión de que muestra signos de mejoría”, ha llegado a decir Xavier Lescure, especialista de Infectología del Hospital de Bichat de París, donde se encuentra la mujer, en declaraciones a Franceinfo.

El pronóstico vital de la francesa contagiada de hantavirus del brote del crucero sigue “comprometido”

Precisando que está recibiendo “cuidados intensivos muy exigentes” y que, por ello, no pueden aventurar nada, aclara que “su pronóstico vital sigue comprometido”, pudiendo sufrir “complicaciones” en cualquier momento.

Pese a ello, el hecho de que esté “estabilizada” y por el momento no empeore, representa en sí mismo un leve motivo de esperanza, dada la gravedad de su situación, y habida cuenta de que por la evolución de la enfermedad derivada del hantavirus tuvo que ser conectada a un pulmón artificial.

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De 65 años y con problemas asmáticos, presenta “la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar”, requiriendo “respiración asistida”, como declaró el propio epidemiólogo días atrás.

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Los contactos de la paciente francesa han dado negativo en las pruebas de hantavirus

La sexagenaria representa el único caso de contagio en Francia relacionada con el brote del ‘MV Hondius’ y es la paciente más grave entre los pasajeros que viajaban a bordo. Según ha explicado el Ministerio de Sanidad francés, todos aquellos que han sido identificados como contactos o casos sospechosos, –representando más de una veintena–, han dado negativo “sin excepción” en las pruebas PCR.

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Ante la situación, no obstante, todos ellos están en estricto régimen de cuarentena hospitalaria vigilada y van a seguir siendo controlados con una regularidad.

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“Desde el punto de vista psicológico, se encuentran bien”, ha dicho Xavier Lescure, que ha indicado que están haciendo todo cuanto está en sus manos “para que esta cuarentena sea lo menos difícil posible, pese a las restricciones, que son actualmente máximas”.

“Es una experiencia muy particular, tanto para ellos como para nosotros”, ha señalado el epidemiólogo, precisando que los implicados están repartidos entre el Hospital de Bichat, donde trabaja, y el Hospital La Pitié-Salpêtrière, también en París.

Sobre ello, ha precisado que pronto actualizarán las condiciones de la cuarentena según la “evaluación del riesgo, las condiciones de aislamiento y las posibles condiciones de regreso al domicilio en función de determinados criterios”; todo ello en coordinación entre los hospitales, el Ministerio de Sanidad y la OMS, como ha subrayado.