La guía ha sido publicada en la revista científica “European Respiratory Journal”

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Un grupo internacional de investigadores, entre ellos especialistas españoles de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), ha publicado la primera guía sobre prevención y tratamiento de la covid persistente, un documento que unifica criterios para abordar a los pacientes desde una perspectiva multidisciplinar.

Un enfoque centrado en la práctica clínica

“Esta guía es un hito porque aborda la covid persistente con la mirada puesta en la práctica clínica diaria”, ha afirmado en un comunicado Joan B. Soriano, epidemiólogo e investigador de la Universitat de les Illes Balears y miembro del grupo coordinador del documento.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la covid persistente como la presencia de síntomas nuevos o persistentes tres meses después de la infección inicial, que duran al menos dos meses y no pueden explicarse por otros diagnósticos.

Seis años después del inicio de la pandemia, la covid persistente sigue siendo un importante desafío sanitario y clínico a nivel mundial.

Millones de personas conviven con síntomas como fatiga extrema, dificultad respiratoria, problemas cognitivos —conocidos como “niebla mental”— y otras secuelas que afectan gravemente a la calidad de vida y la capacidad laboral.

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Una base para médicos y pacientes

Aunque los investigadores reconocen que la evidencia científica aún es limitada en muchas áreas, la guía busca ofrecer un marco claro para que médicos de familia, enfermeras y farmacéuticos sepan qué intervenciones han mostrado utilidad y cuáles no.

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“Debemos seguir generando evidencia sólida para ofrecer tratamientos realmente efectivos a nuestros pacientes”, ha señalado Roger Paredes, especialista del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y de irsiCaixa.

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La presidenta de REiCOP, Pilar Rodríguez Ledo, ha recomendado a las personas afectadas acudir a unidades especializadas y multidisciplinares.

“Aunque no hay tratamientos milagrosos, sí existen intervenciones basadas en la evidencia que pueden mejorar la calidad de vida”, ha indicado la experta, que también ha subrayado que la investigación continúa avanzando.

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Recomendaciones para prevenir la covid persistente

Tras analizar la evidencia disponible, el documento plantea diez recomendaciones, dos de ellas orientadas a la prevención.

La guía aconseja utilizar antivirales durante la fase aguda de la infección, como nirmatrelvir/ritonavir, molnupiravir o favipiravir.

Además, destaca la importancia de la vacunación contra la covid-19, especialmente recibir dos dosis antes de la infección, ya que reduce el riesgo de desarrollar síntomas prolongados.

El documento también advierte de que algunos tratamientos no han demostrado eficacia o pueden implicar riesgos.

Entre ellos figura Paxlovid, ya que un ensayo clínico no observó mejorías significativas en pacientes con síntomas persistentes desde hacía una media de año y medio.

Asimismo, la guía desaconseja el uso de corticoides para mejorar la función cardiopulmonar o tratar alteraciones del olfato en pacientes con síntomas respiratorios persistentes, debido a su escaso beneficio y posibles efectos adversos a largo plazo.

Probióticos, terapia psicológica y rehabilitación

Por otro lado, sí recomienda el uso de probióticos multicepa para aliviar síntomas como la fatiga, problemas gastrointestinales, dificultades de concentración y dolores articulares.

También respalda la terapia cognitivo-conductual (TCC) como apoyo complementario para reducir el cansancio, aclarando que ello no implica atribuir un origen psicológico a la enfermedad.

Por último, aconseja programas de rehabilitación física personalizada para mejorar la capacidad de ejercicio, la disnea y la calidad de vida, siempre que previamente se descarte la presencia de malestar post-esfuerzo.