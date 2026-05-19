El brote de sarampión detectado en Alcantarilla alcanza ya los ocho casos

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El número de casos de sarampión detectados en el brote declarado en Alcantarilla (Murcia) se ha elevado a ocho, según ha confirmado la Consejería de Salud. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha destacado en declaraciones recogidas por Onda Regional el trabajo de control realizado por el Servicio de Epidemiología, cuya actuación ha permitido mantener la situación bajo vigilancia.

Pedreño ha explicado que los casos están “controlados” y que se ha conseguido identificar a los contactos estrechos de los afectados, por lo que los contagios “están limitados”. La Consejería no ha facilitado detalles concretos sobre los pacientes afectados, aunque sí ha precisado que cuatro de los nuevos casos fueron localizados por ser contactos de contagios anteriores y posteriormente confirmados mediante diagnóstico, lo que ha permitido limitar la propagación del brote.

Los primeros casos detectados

Hasta el pasado jueves se habían identificado cuatro casos: dos adultos, un bebé de Alcantarilla y una mujer de la misma localidad vinculada epidemiológicamente con uno de los casos anteriores. Inicialmente se investigó la posibilidad de que el brote tuviera su origen en la celebración de un bautizo en el municipio, aunque posteriormente esta hipótesis quedó descartada.

La Consejería ha señalado que los primeros casos se confirmaron el 5 de mayo y que, desde entonces, se ha logrado reducir de forma considerable el tiempo entre la aparición de síntomas y el diagnóstico. En los primeros afectados, ese proceso llegó a demorarse hasta dos semanas, mientras que en los últimos casos el diagnóstico se ha realizado en apenas cinco días.