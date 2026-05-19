Rocío Doñoro 19 MAY 2026 - 15:48h.

El Tribunal Supremo reconoce la legitimación para recurrir la eutanasia a personas "con una vinculación estrecha con el solicitante"

Abogados Cristianos pide sancionar a la doctora responsable de la eutanasia de Noelia Castillo

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El Tribunal Supremo ha acordado reconocer la legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a personas con “una vinculación particularmente estrecha” con el solicitante de la muerte asistida.

Según ha comunicado este martes el alto tribunal, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aprobado esta decisión por mayoría —23 magistrados frente a 9— y dará a conocer la sentencia íntegra en los próximos días.

Los magistrados han desestimado además el recurso presentado por la Generalitat catalana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoció a un padre legitimación para recurrir en los tribunales la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad. El Supremo se pronuncia así, por primera vez, sobre hasta qué punto los padres o familiares más cercanos pueden intervenir -o tratar de paralizar- la decisión de una persona de someterse a una muerte asistida.

El caso de Noelia Castillo y el de Francesc

Un debate que ha cobrado fuerza tras casos como el de Noelia Castillo, la joven de 25 años con paraplejia que recibió el pasado marzo en Barcelona la eutanasia que había solicitado dos años antes. Su muerte asistida quedó paralizada por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos, y el caso tuvo que pasar por cinco instancias judiciales antes de resolverse definitivamente. La Fiscalía del Supremo defendía que los familiares directos puedan recurrir una eutanasia siempre que exista un “intenso vínculo afectivo”, aunque rechazaba que pudieran hacerlo asociaciones o colectivos sin interés directo.

Otra de las historias que ha reabierto este debate es la de Francesc. Tiene 55 años, ha sufrido cuatro ictus y dos infartos y asegura que ya no quiere seguir viviendo así. “Esto no es vida”, sostiene. Su eutanasia había sido aprobada, pero quedó paralizada después de que su padre, de 90 años, recurriera la decisión.

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Cinco años después de la aprobación de la ley de eutanasia, la controversia sigue centrada en el posible vacío legal sobre el parentesco y el alcance de la intervención familiar. Tanto Francesc como Noelia contaban con el aval de médicos y tribunales para acceder a la muerte asistida. Sin embargo, ambos vieron cómo la oposición de un familiar terminó retrasando -e incluso paralizando temporalmente- una decisión reconocida como un derecho.