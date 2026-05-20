En el momento de escribir el comunicado, varias personas continúan hospitalizadas a causa del contagio, incluyendo algunas aún en estado crítico

El MV Hondius reanudará sus operaciones a partir del 13 de junio tras una limpieza y desinfección exhaustivas

Compartir







El director de la empresa Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset, que estos días se ha visto en el foco mediático por el brote de hantavirus descubierto en uno de sus buques, el MV Hondius, ha asegurado que la compañía se ha enfrentado a "una de las situaciones más difíciles en la historia de nuestra empresa".

Bouysset ha declarado que lo sucedido con el hantavirus "fue y sigue siendo una tragedia humana". En este crucero y a causa del virus, tres personas perdieron la vida, varios otros enfermaron gravemente y algunos requiriendo intervención médica urgente y evacuación en circunstancias extremadamente difíciles.

PUEDE INTERESARTE El paciente español con hantavirus evoluciona de forma favorable tras llevar una semana ingresado en el Gómez Ulla de Madrid

Una situación con muchos afectados

En el momento de escribir el comunicado, varias personas continúan hospitalizadas a causa del contagio, incluyendo algunas aún en estado crítico, mientras que muchos huéspedes y miembros de la tripulación siguen bajo cuarentena y monitorización médica.

Más allá de los afectados directamente, la situación ha afectado mucho a los invitados, miembros de la tripulación, personal de la expedición, familias y amigos algo que, asegura Bouysset "durante todo este periodo, nuestros pensamientos han permanecido con ellos".

Desde el principio, el director comunica que la prioridad de la empresa era "apoyar a los afectados, trabajar estrechamente con las autoridades médicas y los expertos, y gestionar la situación de manera responsable y tranquila a través de tres prioridades constantes: respuesta médica, coordinación operativa y comunicación transparente".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El virus se introdujo en el crucero

En la nota escrita por el Bouysset, este aclara que las indicaciones sugieren firmemente que el virus fue introducido antes del embarque y no se originó en la propia embarcación. Esto se basa en la información médica y epidemiológica actualmente disponible, incluyendo las recomendaciones de expertos de la OMS y las autoridades sanitarias pertinentes, las cuales siguen en curso investigaciones sobre la ubicación exacta donde pudo haberse contraído el virus.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esta fase, no hay indicios de que la fuente de infección estuviera relacionada con el estado del buque o con las operaciones a bordo de Oceanwide Expeditions. "Mantenemos estrictos procedimientos de control de plagas y bioseguridad a bordo de nuestros buques, incluyendo inspecciones y monitorizaciones periódicas. Estas se realizaron durante este viaje, que comenzó el 1 de abril, sin evidencia de roedores o plagas presentes en todo el trayecto", ha informado el director.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, desde la empresa ha lamentado que "lo que inicialmente parecía una situación médica aislada evolucionó hacia un evento mucho más grave y complejo, que requirió la rápida construcción de una coalición internacional y la activación completa de procedimientos de gestión de crisis".

Tres fases operativas

La primera fase se basó en realizar operaciones de estabilización médica de emergencia y evacuación en Cabo Verde. Más tarde, la segunda fase trató el desembarco controlado, cribado, cuarentena y operaciones de transición en las Islas Canarias. Por último, en la tercera fase se llevó a cabo el tránsito de buques a Róterdam, desinfección de embarcaciones, transición de tripulación, reinicio operativo, resiliencia y lecciones aprendidas.

Bajo la guía y apoyo de expertos de la OMS, RIVM, autoridades locales en Cabo Verde y las Islas Canarias, embajadas, hospitales, socios aeronáuticos, autoridades marítimas y los ministerios de asuntos exteriores de varios países, se organizaron evacuaciones médicas, procedimientos de cuarentena y operaciones de desembarco.

Durante todo este periodo, "nuestros equipos a bordo y en tierra trabajaron continuamente para apoyar a los huéspedes y la tripulación, coordinar evacuaciones y logística, comunicarse con familias y autoridades, y asegurar que las decisiones se guiaran por hechos verificados y asesoramiento médico experto", explica el dirigente de Oceanwide Expeditions.

Desde el principio, se tomó la decisión deliberada de comunicar información verificada solo mediante comunicados de prensa diarios y evitar especulaciones. A lo largo de esta situación, hemos seguido confiando en la orientación de expertos médicos y autoridades para la evaluación y toma de decisiones.

Protocolos antes de volver a operar

En circunstancias muy difíciles y emocionales, muchas personas de Oceanwide Expeditions mostraron calma, profesionalidad, resiliencia, disciplina y cuidado hacia los demás. "Quisiera reconocer especialmente al capitán Jan Dobrogowski, al líder de expedición Hans Verdaat, a los equipos a bordo del MV Hondius y a nuestros equipos de coordinación de crisis en tierra en Vlissingen. También quiero agradecer sinceramente a los invitados a bordo su paciencia y cooperación durante todo este periodo", ha querido agradecer Bouysset.

El MV Hondius llegó sano y salvo a Róterdam ayer, 18 de mayo de 2026. El resto de la tripulación será desembarcada bajo la guía y procedimientos aplicables, y la repatriación del fallecido que permaneció a bordo se llevará a cabo con el mayor cuidado y respeto.

El buque pasará ahora por un proceso completo de limpieza y desinfección, junto con la implementación completa de protocolos, procedimientos adicionales y una transición completa de la tripulación antes de volver a operar.

"Nos aseguraremos de que el MV Hondius regrese al campo completamente preparado y con los más altos estándares posibles de seguridad y preparación operativa, con la continuación de nuestra temporada ártica actualmente prevista para el 13 de junio. Como cualquier empresa que se enfrenta a una situación excepcional, Oceanwide Expeditions se ha visto afectada en las últimas semanas. Sin embargo, seguimos siendo resilientes, centrados y financieramente sólidos", ha indicado el director de la compañía.

Preparar la siguiente fase

Además, Bouysset a añadido que "situaciones como estas nos recuerdan la importancia de la preparación, el trabajo en equipo, la experiencia y la toma de decisiones tranquila bajo presión".

Ahora el enfoque de la empresa es el de apoyar a los afectados, permitir que los equipos se recuperen, completar los procedimientos restantes de forma responsable y prepararse para la siguiente fase.

"Siempre he creído en un principio sencillo: hacer lo correcto y hacer las cosas bien. En una situación altamente compleja y de alta presión, donde las decisiones tienen consecuencias humanas reales, ese principio importa más que nunca", ha concluído.