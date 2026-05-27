La complejidad de los sarcomas, con más de 70 subtipos histológicos descritos, obliga a individualizar cada tratamiento

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El coordinador de la Sección de Tumores Mesenquimales y Sarcomas de la Asociación Española de Cirugía (AEC), José Antonio González, ha destacado que la "complejidad" de los sarcomas "hace imprescindible consolidar modelos asistenciales altamente especializados y coordinados entre disciplinas".

Así, ha puesto en valor el desarrollo del 'Manual del tratamiento multidisciplinar de los sarcomas abdominales para cirujanos', que considera, precisamente, "reflejo" de la "necesidad de seguir avanzando hacia una atención cada vez más personalizada y basada en la evidencia científica".

El manual, impulsado por la Sección que coordina González en la AEC, es una obra colectiva elaborada por especialistas nacionales e internacionales de referencia implicados en el manejo de estos tumores complejos, que representan uno de los mayores desafíos actuales para la cirugía oncológica.

La publicación, coordinada por los doctores José Manuel Asencio Pascual y Francisco Cristóbal Muñoz Casares, aborda de forma integral los principales avances relacionados con el diagnóstico, la planificación terapéutica, la cirugía, los tratamientos sistémicos y la coordinación asistencial en sarcomas abdominales y retroperitoneales.

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"No existe probablemente un mayor desafío para el cirujano contemporáneo que el abordaje de los sarcomas", ha afirmado Asencio, explicando que el profesional que se enfrenta a estos tumores "debe ir más allá del dominio técnico de la cirugía y comprender la biología tumoral, los avances diagnósticos y las nuevas estrategias terapéuticas".

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Abordaje personalizado y multidisciplinar

La complejidad de los sarcomas, con más de 70 subtipos histológicos descritos, obliga a individualizar cada tratamiento y a integrar la experiencia de múltiples disciplinas clínicas en todas las fases del proceso asistencial. De hecho, uno de los principales mensajes que vertebra toda la publicación es la necesidad de que estos pacientes sean evaluados y tratados en unidades y centros especializados con experiencia específica en sarcomas.

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La obra dedica una atención especial al papel de los equipos multidisciplinares, considerados actualmente el estándar asistencial para optimizar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes. Estos equipos están formados por cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, anatomopatólogos, cirujanos plásticos y especialistas en rehabilitación, entre otros.

En este sentido, el manual revisa aspectos clave como la importancia de la biopsia preoperatoria y del diagnóstico radiológico especializado, el tratamiento quirúrgico adaptado al subtipo histológico, el manejo de las recaídas y de la enfermedad metastásica, el papel de la radioterapia y de las terapias sistémicas, así como la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias de prehabilitación y rehabilitación quirúrgica.

El documento también analiza cómo ha evolucionado el abordaje quirúrgico de los sarcomas durante las últimas décadas. Según recoge, el desarrollo de registros clínicos, la colaboración internacional entre centros especializados y la consolidación de grupos multidisciplinares han permitido comprender mejor el comportamiento biológico de estos tumores y avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados.

Asimismo, pone en valor el papel que han desempeñado en España los centros de referencia y las estructuras multidisciplinares específicas para sarcomas, así como el trabajo desarrollado por grupos cooperativos y sociedades científicas para impulsar la investigación, la formación y la homogeneización de criterios asistenciales.