Cada año en España se detectan 30 casos de Sarcoma de Ewing en menores de 14 años

Muere María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’, tras haber “luchado hasta el último segundo” contra el sarcoma de Ewing

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El cáncer es una de las enfermedades que más vidas se cobra en España anualmente. Esta afección tiene variadas formas de originarse en el cuerpo y se escuda bajo diferentes nombres como es, por ejemplo, el Sarcoma de Ewing. Este mismo jueves 16 de abril, María Caamaño, conocida como ‘la princesa futbolera’ ha perdido la vida después de sufrir esta enfermedad desde los seis años.

Cada año en España se detectan 30 casos de Sarcoma de Ewing en menores de 14 años, siendo este un tipo de cáncer poco conocido a pesar de haberlo sufrido personajes públicos como la joven Elena Huelva o Alejandro Lequio, hijo de Ana Obregón.

Un cáncer común en niños

Para entender cómo afecta este cáncer al cuerpo de quienes lo padecen, hay que saber que este se origina en los huesos o en el tejido blando que los rodea, provocando fiebre, dolor, sensibilidad, posible ruptura de huesos, pérdida de peso y mucho cansancio.

Esta enfermedad, que suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, suele ser diagnosticada antes de los 20 años, aunque suele ser más común en niños. El Sarcoma de Ewing se extiende con mucha rapidez y, lo más grave, es que alcanza la metástasis en diagnósticos tardíos.

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En cuanto a los tratamientos que se suelen utilizar para combatir el Sarcoma de Ewing, este suele tratarse de una combinación intensa de quimioterapia, para tratar de reducir el tumo, cirugía, para resecarlo y de nuevo más quimioterapia o radioterapia.

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La tasa de supervivencia para personas que padecen esta enfermedad a cinco años es del 62%. Si el tumor solo se encuentra en su lugar de origen esta tasa aumenta al 82%. El Sarcoma de Ewing, sin embargo, tiene en la actualidad una posibilidad de curación inferior al 20 por ciento para aquellos pacientes que presentan con una enfermedad diseminada (metástasis) o que sufren una recaída post-tratamiento.

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Adiós a 'la princesa futbolera'

María Caamaño, vecina de Salamanca, ha perdido la vida debido al Sarcoma de Ewing, el cual padecía desde los seis años.

Tras meses en los que parecía haber mejorado, este pasado febrero la enfermedad empeoró en la pequeña, que ha luchado hasta el final rodeado de una familia que siempre la ha apoyado y que, a través de las redes sociales, ha comunicado el fallecimiento de la niña.

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María, que se había dejado ver en algunos eventos futboleros debido a su gran pasión por este deporte, tuvo la alegría de poder levantar la Eurocopa junto a la Selección Española el pasado 2024, una experiencia que se ha llevado consigo y que se recordará siempre como un momento especial para la pequeña.