La Línea no autoriza partido de la República Democrática del Congo por el brote de ébola

Se suspende el partido amistoso entre Congo y Chile previsto para el 9 de junio tras los informes sanitarios que alertan riesgos por el brote de ébola

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El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha dictado este martes un decreto por el que no autoriza la celebración del partido amistoso entre las selecciones de República Democrática del Congo y Chile, previsto para el próximo 9 de junio, debido al brote de ébola registrado en el país africano.

El regidor ha afirmado que la decisión responde a una "cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo las recomendaciones emitidas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía a través de un informe elaborado por el director general de Salud Pública.

Además, el alcalde se ha basado en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento que "desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

La documentación presentada no despeja los riesgos

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo", han llevado al Ayuntamiento a considerar que esta medida es "la más prudente", según ha señalado Juan Franco.