La discoteca silenciosa de Maracena con la que se ayuda a despertar los recuerdos de los mayores:

Un Centro de Día de Maracena, en Granada, ha puesto en marcha una discoteca silenciosa con la que se ayuda a despertar los recuerdos de los mayores

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MaracenaUn centro de día granadino de la localidad granadina de Maracena ha puesto en marcha una entrañable iniciativa para acompañar y ayudar a los ancianos. A través de la música, los mayores consiguen revivir sus recuerdos y, por eso, este centro de día ha creado una 'discoteca silenciosa' con la que entretienen y animan a los mayores.

Como explica Pepe Olmedo, miembro de la asociación Música para Despertar, a 'Informativos Telecinco' esta iniciativa ha puesto en marcha una discoteca silenciosa en la que los participantes escuchan canciones mediante auriculares individuales, creando una experiencia íntima y muy especial.

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La discoteca silenciosa de Maracena

La actividad busca estimular la memoria emocional de los usuarios. Canciones de artistas como Nino Bravo o grupos tan conocidos como Los Panchos consiguen trasladar a los mayores a momentos importantes de sus vidas, despertando recuerdos que parecían olvidados.

Primeros amores, bailes en las verbenas o encuentros familiares vuelven a cobrar vida gracias a unas simples notas musicales.

Los responsables del proyecto han destacado en su entrevista con 'Informativos Telecinco' que la música tiene la capacidad de conectar con emociones profundas y ayudar a las personas a revivir experiencias significativas. Además, esta terapia contribuye a mejorar el estado de ánimo, favoreciendo momentos de alegría, participación y convivencia entre los asistentes.

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La iniciativa, que ya está generando resultados muy positivos, pretende extenderse para que cada vez más personas puedan beneficiarse de sus efectos. Los participantes aseguran que escuchar las canciones de su juventud les devuelve energía, ilusión y ganas de disfrutar.

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Con este proyecto, el Centro de Día de Maracena demuestra que, aunque enfermedades como el Alzheimer intenten borrar parte de la memoria, la banda sonora de una vida puede permanecer intacta y seguir despertando emociones imborrables.