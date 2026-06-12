José Rocamora 12 JUN 2026 - 15:43h.

Expertos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) advierten sobre el auge de anabolizantes y dietas extremas

Los trastornos alimentarios, uno de los grandes problemas de salud mental entre los jóvenes: "Mi hija vive por y para autolesionarse"

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El uso de anabolizantes y determinadas dietas están generando alarma en España. Se han disparado los infartos en los menores de 30 años. La obsesión por el cuerpo ya no basta con sudar la camiseta.

Como explica José Rocamora desde el plató de 'Informativos Telecinco', el esfuerzo se complementa con productos y los médicos de familia advierten: cada vez más jóvenes, sobre tod hombres, acuden a la consulta con síntomas como la tensión alta, problemas cardíacos, acné severo, alopecia, disminución de la líbido o alteración del sueño.

Los riesgos de trastornos como la ortorexia o la alcorexia

Son las consecuencias del consumo de esteroides impulsado, por ejemplo, por las redes sociales, que sacan músculo y publicitan estas sustancias sin control médico.

Esto también está generando trastornos alimentarios poco conocidos como la ortorexia, la obsesión por una dieta sana y el control calórico, o la alcorexia, jóvenes que durante la semana comen poco y mal para compensar la ingesta calórica de alcohol los fines de semana.

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El aviso de los expertos

Antonio Torres, del grupo trabajo sobre salud mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica: "Estas enfermedades son características de la adolescencia, de un momento donde hay una susceptibilidad y una vulnerabilidad. Entonces, el 90% de los pacientes no reconocen tener un problema".

Mientras, Rodrigo Santos, del grupo de trabajo sobre medicina deportiva de la SEMG, precisa: "El problema de redes sociales, como todo, es que gente que no es experta se dedica a dar consejos. Ofrecen sustancias que no están exentas de efectos secundarios graves".