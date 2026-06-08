Silvia Asiain 08 JUN 2026 - 16:39h.

Las conductas de riesgo en los más pequeños se disparan si los teléfonos están en la mesa

Un estudio revela que que el uso intensivo de las redes sociales aumenta el riesgo de depresión en menores de 16 años

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Los teléfonos ya forman parte de la rutina de hasta los más pequeños. Y en gran parte, esto ocurre porque miren donde miren siempre hay un dispositivo. Aunque algunos padres ya tiran del ingenio para que sus hijos no los vean usarlo. Las medidas para reducir el uso de los móviles entre los menores siempre se centran en ellos: no darle uno hasta que tenga cierta edad o incluso limitarle el uso que hagan de ellos. Pero, ¿y si esas limitaciones también las siguiesen los progenitores?

En Suecia se lo han tomado en serio y desde la Agencia de Salud Pública piden que no se usen las pantallas delante de los menores para crear buenos hábitos. El pasado 1 de junio, la agencia publicó una serie de directrices para que las familias eduquen a los más pequeños sin estos dispositivos: "Guarda el teléfono cuando estés con tu hijo. Úsalo solo si es necesario o cuando lo uséis juntos. Protege y respeta a tu hijo en Internet. Piénsalo bien antes de publicar fotos o vídeos".

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"Verdaderamente idiotizados". Así describe una mujer cómo se encuentra la sociedad en la actualidad con los móviles. Los padres y los hijos pasan demasiadas horas pendientes del teléfono. Tan solo se necesitan cinco minutos en la calle para descubrir que es una situación que se repite en todas las casas.

"No nos dejemos comer por las redes sociales", señala Susana Heredia

El problema es que si los menores ven a sus padres utilizar el móvil constantemente, es muy difícil que no sigan ese patrón. Las conductas de riesgo en los más pequeños se disparan si los teléfonos están en la mesa. Los expertos advierten que pasamos mucho tiempo navegando en las redes sociales.

"No nos dejemos comer por las redes sociales que están diseñadas para quitarnos tiempo y lo hacen muy bien", advierte Susana Heredia, presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Por eso, los padres podrían predicar con el ejemplo y fomentar el tiempo en familia.