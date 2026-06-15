Candela Hornero Madrid, 15 JUN 2026 - 16:00h.

Pueden mejorar los niveles de testosterona y la calidad del esperma en hombres con obesidad tratados con fármacos GLP-1

También podrían mejorar el hígado graso incluso sin pérdida de peso, según otro estudio

Compartir







Los fármacos agonistas del receptor de GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Saxenda, podrían tener indicaciones más allá del tratamiento para la diabetes tipo 2 y la obesidad. Cada vez más ensayos clínicos exploran su potencial para tratar afecciones como el hígado graso, la apnea del sueño y adicciones.

Ahora, un nuevo estudio ha analizado si hay consecuencias para las hormonas masculinas y la fertilidad tras un uso prolongado de los GLP-1.

El equipo de investigación no solo ha visto que no causan daño, sino que pueden mejorar los niveles de testosterona y la calidad del esperma en hombres con bajos niveles relacionados con la obesidad, mientras al mismo tiempo abordan los efectos subyacentes de esta.

Sus resultados se presentarán el próximo lunes en ENDO 2026, el congreso de endocrinología referente a nivel mundial celebrado en Chicago (Illinois) de la mano de científicos de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire y de la Facultad de Medicina de Warwick en Coventry, Reino Unido.

Obesidad y fertilidad

La obesidad se asocia con un 20% de casos de infertilidad masculina (también afecta a las mujeres).El aumento de tejido graso provoca una conversión de hormonas masculinas a estrógenos, que ocasionan una disminución de las concentraciones de testosterona y de espermatozoides.

PUEDE INTERESARTE Conservar el pescado en envases de plástico en la nevera o el congelador puede poner riesgo la salud: transfieren aditivos

La calidad y cantidad del semen en pacientes con obesidad están afectadas, además, por el incremento de temperatura testicular y puede dar lugar a alteraciones en el ADN. En concreto, los hombres con obesidad tienen tres veces más probabilidad

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este estudio se ha realizado con bases de datos de ensayos clínicos publicados. Se centraron en estudios que comparaban los GLP-1 con otros tratamientos o placebo en hombres de entre 18 y 65 años.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Si bien los investigadores analizaron principalmente los cambios en la testosterona y otras hormonas que controlan la función testicular, también examinaron la calidad del esperma, el peso corporal, el azúcar en sangre, el colesterol y la salud metabólica general. Dos revisores independientes verificaron los estudios para reducir el sesgo, y cinco ensayos clínicos cumplieron los criterios de elegibilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Efectos sobre la fertilidad masculina

Estos informes científicos demostraron que los GLP-1 no tienen un impacto negativo en las hormonas, la función sexual ni la calidad del esperma. Por ejemplo, un estudio de 24 semanas con semaglutida reveló mejoras en la morfología del esperma y los niveles de colesterol, manteniendo estables los niveles de testosterona y otras hormonas.

En hombres con obesidad y bajos niveles de testosterona debido al exceso de peso, un estudio de 16 semanas con liraglutida demostró que los hombres experimentaron aumentos en la testosterona y hormonas relacionadas. Sus resultados generales de salud fueron mejores que con la terapia de reemplazo de testosterona sola.

"Este trabajo respalda un cambio de enfoque, pasando de prescribir terapia de reemplazo de testosterona en hombres con obesidad y bajos niveles de testosterona a tratar la causa subyacente (el exceso de peso y la mala salud metabólica), lo que puede restaurar de forma natural los niveles hormonales y preservar la fertilidad", afirmó la endocrinóloga y líder del equipo, Pratibha Natesh, de la Facultad de Medicina de Warwick.

Necesidad de más estudios

"Mejorar la salud metabólica puede tener efectos positivos que van mucho más allá del peso", afirmó Natesh. También recalcó que el número de estudios es pequeño y con resultados variables, por lo que aún se necesitan estudios más amplios y mejor diseñados para comprender completamente los efectos sobre la fertilidad masculina.

Además, los médicos deben tener en cuenta que la mayoría de los beneficios reproductivos observados probablemente sean indirectos y que los GLP-1 no se han evaluado como tratamientos para la infertilidad masculina o el hipogonadismo. No obstante, al ofrecer información clara y basada en la evidencia sobre los medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes con GLP-1, Natesh espera que la investigación ayude a las personas a tomar decisiones informadas sobre estos fármacos.