Estudios apuntan a que tratar la apnea podría reducir la mortalidad en algunos cánceres

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El jefe de Sección de Neumología en el Hospital Universitario La Paz, Francisco García Río, ha señalado que existe evidencia que demuestra que la apnea obstructiva del sueño aumenta el riesgo de padecer cáncer, así como su agresividad y mortalidad, un vínculo menos claro en tumores relacionados con hormonas sexuales como los de próstata, mama u ovario.

Según ha explicado durante la reunión de la Sociedad Española de Sueño (SES), la apnea provoca hipoxia intermitente, es decir, caídas en la saturación de oxígeno en sangre debido al bloqueo respiratorio, lo que afecta al sistema inmune y reduce su capacidad de inmunovigilancia frente al desarrollo de células tumorales.

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"Todos los animales, los humanos entre ellos, tenemos un sistema de inmunovigilancia (...) nuestro sistema inmune está entrenado para detectarla, fagocitarla y destruirla", ha explicado, aunque ha precisado que en pacientes con apnea este sistema se ve deteriorado, lo que aumenta el riesgo de cáncer.

Investigación sobre el tratamiento con CPAP

El tratamiento principal para la apnea es la CPAP, una máquina que introduce aire a presión para mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño.

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Aunque no hay ensayos clínicos concluyentes sobre su impacto en el cáncer, un estudio multicéntrico publicado en 2023 con pacientes de melanoma metastásico observó que la apnea grave se asocia a mayor riesgo de muerte, pero que los pacientes tratados con CPAP presentaban una mortalidad significativamente menor.

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Según García Río, estos resultados sugieren que el uso de CPAP podría reducir el riesgo de muerte por melanoma.

Además, investigadores españoles estudian si este tratamiento puede tener un efecto positivo combinado con la inmunoterapia, uno de los principales tratamientos contra el cáncer, con el objetivo de mejorar su eficacia.