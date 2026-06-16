Silvia Asiain 16 JUN 2026 - 17:03h.

Nuevo paso contra la ELA: un medicamento "podría restaurar la función de una proteína" clave en la enfermedad

Adrián, el joven malagueño con ELA que transforma su enfermedad en un mensaje de esperanza: “Rendirse no es una opción”

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Importantes avances en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Uno de ellos es que una persona con parálisis severa ha conseguido comunicarse de manera autónoma desde su casa sin asistencia técnica y ha sido gracias a un implante cerebral con inteligencia artificial. El otro lo han conseguido en nuestro país: un nuevo medicamento que podría frenar o incluso detener la enfermedad.

Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha sido testigo de cómo un grupo de voluntarios entra a formar parte del ensayo clínico que siembra un camino esperanzador frente a la ELA. Se lleva a cabo en la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario La Princesa, en Madrid.

Así se lleva a cabo el ensayo en Madrid

"Quería venir acá para contribuir al desarrollo de estas medicinas", cuenta Braulio, de 31 años. "Aportando nuestro granito de arena", añade Adrián, de 40 años. "Hay mucha gente que está sufriendo por esta enfermedad", lamenta Daniel, de 40 años. Su generosidad y compromiso con la ciencia permiten evaluar la seguridad de un fármaco que ya ha conseguido resultados en animales.

Sergio Luquero, coordinador de la unidad de ensayos clínicos, explica: "Este medicamento podría restaurar la función de una proteína que tienen alterada la mayor parte de los pacientes del ELA y que afecta a esa función motora".

Con 72 voluntarios sanos comienza la investigación en humanos. "Uno toma una sola dosis. Y nos van monitoreando con todos los equipos", detalla Daniel, mientras le comunican que tiene la tensión perfecta. Los sanitarios también les toman muestras de sangre. "Les hacemos una extracción a la media hora, a la hora y a las dos horas para ver cómo el medicamento se metaboliza, se absorbe y cómo el medicamento se elimina", precisa Luquero.

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Dolores Ochoa, investigadora responsable del ensayo, se muestra optimista: "De momento va todo bien y es de esperar que no haya ningún evento adverso". A partir de enero, si no hay novedad, se probarán en enfermos la eficacia de la molécula diseñada por dos investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"Nos abre una esperanza para una posible modificación del proceso neurodegenerativo", precisa la investigadora del CSIC Ana Martínez. Sobre la mesa, la posibilidad de ralentizar o incluso de tener la ELA.