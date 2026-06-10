Mabel Cupet Sevilla, 10 JUN 2026 - 05:30h.

La jornada estuvo marcada por los recuerdos, el cariño de los suyos y la emoción de reencontrarse con Matalascañas

"Hacía muchos años que no lo veía sonreír así", confesó su esposa durante una jornada que emocionó a familiares y voluntarios

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Francisco, un vecino de la localidad sevillana de Pilas de 72 años que convive con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha conseguido cumplir uno de esos sueños que para muchas personas pueden parecer sencillos, pero que para otras se convierten en un desafío. Después de años sin poder hacerlo, ha regresado a la playa de Matalascañas, en Huelva, el lugar donde disfrutó algunos de los momentos más felices de su vida junto a su familia.

La historia tuvo lugar el pasado 2 de junio gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo, que hizo posible un viaje cargado de emociones, recuerdos y reencuentros. Para Francisco, Matalascañas no era una playa más. Era el destino al que acudía cada verano con su mujer, sus hijos y, con el paso de los años, también con sus nietos. Era el escenario de sus vacaciones, de largas jornadas familiares y de recuerdos que permanecían intactos pese al paso del tiempo.

Un deseo que seguía vivo

La enfermedad obliga a Francisco a vivir conectado a un respirador las 24 horas del día, una circunstancia que condiciona completamente su vida cotidiana. Sin embargo, nunca había dejado de expresar su deseo de volver a contemplar el mar.

El 2 de junio no fue un día cualquiera para Francisco, fue un día especial. A primera hora de la mañana, los voluntarios de la Fundación Ambulancia del Deseo acudieron a recogerlo a su domicilio. Allí lo esperaba toda su familia. La ilusión era evidente desde el primer momento.

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"Estaba radiante, rodeado del cariño de los suyos y con una sonrisa que hablaba por sí sola", recuerdan desde la fundación.

Sonrisas durante todo el camino

Luis Pereda, voluntario de la Fundación Ambulancia del Deseo y una de las personas que acompañó a Francisco durante la jornada, recuerda que la emoción estuvo presente desde el inicio. "Todo el camino fue sonriendo", explica. Cada kilómetro acercaba a Francisco a un lugar que había formado parte de su vida durante décadas.

Junto a él viajaba su esposa, compañera inseparable de toda una vida. Entre ambos se percibía esa complicidad que solo construyen los años compartidos, las dificultades afrontadas juntos y el cariño que permanece intacto.

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El momento más especial

Pero fue al llegar a Matalascañas cuando la emoción alcanzó su punto más alto. En su silla de ruedas, Francisco pudo acercarse hasta la playa y contemplar de nuevo el mar. Frente a él se extendía el mismo horizonte que había observado tantas veces durante sus vacaciones familiares. Permaneció durante largos momentos mirando al infinito, escuchando el sonido de las olas y dejándose llevar por los recuerdos. "Tenía la mirada perdida hacia el horizonte", recuerda Luis Pereda.

La escena emocionó profundamente a toda la familia. Sus hijas no pudieron contener las lágrimas al verlo disfrutar de aquel instante tan esperado.

Su esposa tampoco ocultó su emoción. "Hacía muchos años que no lo veía sonreír así", confesó mientras observaba a Francisco contemplar el mar.

Recuerdos de toda una vida

La jornada continuó entre conversaciones, abrazos y anécdotas familiares. Todos recordaban aquellos veranos en Matalascañas, cuando las vacaciones reunían a la familia y el tiempo parecía transcurrir más despacio.

Cada rincón, una historia. Cada mirada, reflejaba gratitud por estar compartiendo un momento que muchos pensaban que ya no sería posible repetir. "Era imposible no emocionarse al verlo disfrutar de algo tan sencillo y, al mismo tiempo, tan importante para él", destacan desde la Fundación Ambulancia del Deseo.

Una familia unida

Tras su paso por la playa, la familia se reunió en un restaurante para completar una jornada que nadie quería que terminara. Allí afloró aún más el cariño que los une. Entre risas, recuerdos y conversaciones, Francisco pudo disfrutar de la compañía de sus hijos y sus nietos en un ambiente cargado de afecto.

"Pocas familias tienen esa unión. Se notaba el cariño que se tenían todos. Fue un día muy especial", relata Luis Pereda.

La felicidad de Francisco era también la de quienes lo rodeaban. Al finalizar la jornada, la familia quiso agradecer a los voluntarios el esfuerzo realizado para hacer realidad aquel deseo. "Le habéis dado un día muy feliz a él y también a nosotros", les trasladaron emocionados.

Mucho más que cumplir un deseo

Al caer la tarde, Francisco regresó a su casa cansado, pero feliz. Había vuelto a ver el mar. Había regresado a uno de los lugares más importantes de su vida y había compartido ese momento con las personas que más quiere.

Para los voluntarios, la experiencia también deja huella. "Nosotros nos llevamos mucho más que el deseo en sí. Es algo muy enriquecedor", asegura Luis Pereda.

Porque, a veces, la felicidad no consiste en grandes gestas ni en sueños imposibles. A veces basta con volver a un lugar querido, escuchar las olas romper en la orilla y comprobar que los recuerdos más importantes siguen vivos en el corazón.