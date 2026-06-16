La estrategia se dirige especialmente a adolescentes y personas adultas, una población con mayor dificultad para acceder

Se priorizan la triple vírica, la poliomielitis y la vacunación frente a tétanos y difteria

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Sanidad ha establecido una estrategia común de vacunación dirigida a personas migrantes y refugiadas recién llegadas a España para que puedan recibirlas, preferiblemente durante las tres primeras semanas de estancia en España, frente a enfermedades prevenibles en una población con alta movilidad.

La estrategia se dirige especialmente a adolescentes y personas adultas, una población con mayor dificultad para acceder a los programas ordinarios de vacunación y completar las pautas, y se priorizan la triple vírica, la poliomielitis y la vacunación frente a tétanos y difteria.

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El documento fija criterios comunes para reforzar la vacunación

El documento, que ha contado con la participación de comunidades autónomas, entidades de acogida, organismos internacionales y sociedades científicas, fija criterios comunes para reforzar y hacer más homogénea la vacunación de las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria.

Sanidad recuerda que las personas migrantes suelen presentar en general un buen estado de salud de partida y un menor uso de los recursos sanitarios que la población nacida en España, pero algunas proceden de países con niveles de vacunación más bajos o sistemas sanitarios debilitados y pueden encontrar dificultades para completar sus pautas vacunales por la alta movilidad, las barreras administrativas o las dificultades lingüísticas y culturales.

La recomendación es que reciban, cuanto antes y preferiblemente durante las tres primeras semanas de estancia en España, al menos una dosis inicial de estas vacunas, con pautas aceleradas cuando la estancia lo permita y siempre en coordinación con los servicios públicos de salud.

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Si la estancia en España se prolonga se recomienda completar el calendario de vacunación correspondiente, tanto el previsto a lo largo de la vida como el indicado para grupos de riesgo, mediante pautas aceleradas, incluida la vacunación estacional frente a la gripe en personas institucionalizadas y la atención a factores específicos, como el embarazo