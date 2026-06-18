Alerta alimentaria sobre una cream de cacao con avellanas

AESAN alerta de posible presencia de partículas de aluminio en dos lotes de cereal con chocolate procedentes de Portugal

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de leche no declarada en el etiquetado de un lote del producto 'Bio crema de cacao con avellana', de la marca Sol Natural. En concreto, la alerta afecta al lote L3165, con fecha de caducidad 12/05/2027, procedente de Italia. Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en la mayor parte del territorio nacional.

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Recomendación para las personas alérgicas

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que puedan tener este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, la Agencia ha aclarado que el consumo de esta crema de cacao con avellanas no comporta ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta se dirige exclusivamente a las personas con sensibilidad a los componentes de la leche.