Cuando las células van mostrando agotamiento, no hay mejor medicamento, que el ejercicio, recuerdan los expertos

Identifican una proteína protectora del genoma que ayuda a explicar diferencias en salud y envejecimiento entre sexos

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El nuevo concepto de moda que intentan conseguir los rostros conocidos es el de la longevidad. Existen muchísimos avances para vivir más, pero la clave que buscan y que desean muchos es el de hacerlo con calidad.

Las industrias ya cuentan con las medicinas antienvejecimiento entre las que destacan todas aquellas terapias llevadas a cabo con dispositivos y cápsulas que regeneran el cuerpo. Sin embargo, los expertos recuerdan que lo más importante es la prevención y es que se pueden cambiar muchos hábitos diarios que ayudan a alargar poco a poco nuestra vida.

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No morir de algo que podrías haber evitado

Ante una pregunta directa como puede ser la de '¿Qué prefieres vivir más o vivir mejor?', la población parece tenerlo claro. La mayoría de los ciudadanos entrevistados por 'Informativos Telecinco' tiene una respuesta rotunda y apuestan por vivir mejor y con más salud.

El gurú de la longevidad Peter Diamandis ya avanza que va a ser más habitual llegar a cumplir los 100 años. No obstante, el experto defiende que hay que prevenir lo prevenible.

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"Los avances van a ser tan espectaculares que es muy interesante que te cuides ahora para no morir de algo que podrías haber evitado", recomienda Ángel Durantez, médico pionero en longevidad en España.

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Como no, en estas investigaciones entra en juego la Inteligencia Artificial y cómo puede adelantarse a la enfermedad. Claro ejemplo es lo que se anticipa la IA a la aparición de tumores y cáncer tras analizar pruebas como mamografías, explican expertos oncológicos.

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No obstante, los estudios apuntan a que somos nosotros mismos los que en mayor medida vamos moldeando nuestra vejez gracias a nuevas herramientas como la nutricosmética, la dieta, evitar el estrés, la radiación solar o el sueño. Sin olvidar que cuando las células van mostrando agotamiento, no hay mejor medicamento, que el ejercicio.

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El estrés

Por su parte, el académico especializado en antienvejecimiento Arturo Fernández-Cruz ha asegurado que no es el estrés "lo que mata o envejece" a las personas, sino "la forma de afrontar" esta situación, y ha destacado que la mayor parte del estrés es "positivo y adaptativo".

Según ha detallado, factores como la educación, la familia, el estado social y geopolítico, la religión y la ideología que tenga una persona son los que definen "su lectura" de los acontecimientos y, en función de ello, tendrá una u otra respuesta neuro-hormonal en su cerebro.

"Su mediación por el sistema nervioso autónomo se afrontará entonces dentro de un marco de control o se producirán alteraciones por una inadecuada adaptación que puede llevar a situaciones no deseadas, incluyendo la enfermedad mental", ha apuntado.