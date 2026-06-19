El nuevo estudio amplía el conocimiento sobre cómo las alteraciones en SIRT7 pueden contribuir al desarrollo de cánceres hematológicos

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Un equipo internacional liderado por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona y el Mass General Brigham de Boston (Estados Unidos) ha identificado la capacidad de la proteína SIRT7 para proteger el cromosoma X y mantener la estabilidad del genoma, un hallazgo que ayuda a explicar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la salud y el envejecimiento.

El estudio, publicado en la revista 'Nature', es "especialmente relevante" en las mujeres, que poseen dos cromosomas X, frente a los hombres, que solo tienen uno. En el trabajo también han participado la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centro de Regulación Genómica (CRG) y las universidades estadounidenses Rutgers University y City University of New York.

Cómo actúa la proteína SIRT7

En las células femeninas, uno de los dos cromosomas X permanece normalmente inactivo para mantener el correcto equilibrio en la expresión génica.

Sin embargo, los investigadores observaron que, cuando falta SIRT7, este mecanismo se altera. El cromosoma X inactivo se silencia en exceso, mientras que el cromosoma X activo incrementa de forma anómala su actividad. Esta desregulación provoca alteraciones en la expresión génica y hace que el cromosoma sea más vulnerable a sufrir daños en el ADN y fenómenos de inestabilidad genómica.

En modelos animales, las hembras fueron las más afectadas por la ausencia de SIRT7, ya que presentaron mayores niveles de daño en el ADN, un peor estado de salud y una menor esperanza de vida que los machos.

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Los resultados sugieren que SIRT7 actúa como un mecanismo de protección genética, preservando la estabilidad del cromosoma X activo y manteniendo bajo control su actividad génica.

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Implicaciones para el sistema inmunitario

Desde el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras han destacado que los resultados son "especialmente relevantes" para la función inmunitaria, ya que una regulación adecuada del cromosoma X es esencial para mantener el equilibrio del sistema inmune.

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Las alteraciones en la actividad de este cromosoma pueden influir en el desarrollo y funcionamiento de las células sanguíneas e inmunitarias, favoreciendo potencialmente la desregulación inmunitaria y ayudando a explicar por qué algunas enfermedades afectan de forma diferente a mujeres y hombres.

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Posibles aplicaciones en cánceres hematológicos

Esta relación también podría tener implicaciones en los cánceres hematológicos, donde se altera el desarrollo y funcionamiento normal de las células sanguíneas y del sistema inmunitario.

Estudios recientes han demostrado que la desregulación del cromosoma X se asocia a formas especialmente agresivas y con peor pronóstico de linfoma en mujeres. Asimismo, otras investigaciones han mostrado que SIRT7 contribuye a mantener la actividad de PAX5, un gen esencial para el desarrollo de las células sanguíneas que aparece alterado con frecuencia en la leucemia. Los resultados apuntan a que SIRT7 desempeña un papel fundamental en el control de las funciones de las células sanguíneas e inmunitarias y en su transformación maligna, contribuyendo a que estas células funcionen correctamente y protegiéndolas frente a alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de cánceres hematológicos.

"Nuestros estudios previos demostraron que la proteína SIRT7 ayuda a mantener la actividad de genes esenciales para el desarrollo normal de las células sanguíneas y que con frecuencia están alterados en la leucemia. Al revelar una nueva función de SIRT7 en la protección de la estabilidad cromosómica, este trabajo amplía nuestro conocimiento sobre cómo las alteraciones de esta proteína pueden afectar a la regulación del sistema inmunitario y contribuir al desarrollo de cánceres hematológicos", ha señalado el jefe de grupo del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, Alejandro Vaquero.