Redacción Uppers 24 JUN 2026 - 18:48h.

Un experto explica el motivo por el que, a medida que cumplimos años, sentimos que el tiempo pasa más rápido

Estrategias para que tu padre y tu madre sigan socialmente activos

Compartir







Que el tiempo pasa más rápido es una sensación que tiene muchas personas según van cumpliendo años y piensan que cuando eran pequeños pasaba más despacio, pero lejos de ser algo irreal, tiene una explicación lógica que explica el experto en longevidad David Céspedes en su perfil de redes sociales.

“No es tu imaginación, es tu cerebro”, comienza explicando en un vídeo publicado en TikTok donde demuestra que esta sensación no es solo una percepción, sino algo que nos sucede en el cerebro cuando vamos cumpliendo años: “Cuando eres pequeño, todo es nuevo y tu cerebro registra cada detalle, por eso esos años se sienten como más largos”.

Todo esto tiene que ver también cuando tienes una rutina establecida, porque “haces lo mismo, trabajas en lo mismo, hablas con la misma gente y mañana repites”, por lo que el cerebro “no necesita prestar atención porque ya sabe lo que viene y deja de grabar y pasa a simplificar la experiencia, somo si faltaras partes de tu día a día. Por eso los meses vuelan y los años se acortan”. En realidad, esta percepción no tiene que ver con lo que sucede, sino con los recuerdos que almacena el cerebro y los que no.

El remedio para hacer que 'el tiempo pase más lento'

“Cuando dejas de exponerte a estímulos nuevos, tu cuerpo deja de aprender. Tu cerebro y tu cuerpo de adaptan, pero a menos, utiliza menos energía porque está expuesto a menos estímulos y tiene menos capacidad de almacenaje. Y eso es lo que se conoce como envejecer”. En el caso de que queramos hacer que la vida pase más lento, o por lo menos tener esa sensación, una solución sería incorporar nuevas rutinas para evitar que parezcan que todos los días es lo mismo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como ha recogido el medio ’20 Minutos’, la Universidad de Toronto ha señalado que incorporar nuevas actividades puede tener un gran impacto en la memoria y el bienestar emocional, sobre todo en adultos mayores porque lucha contra el deterioro cognitivo y mejora la calidad de vida. Además, no tienen por qué ser actividades complicadas, sino pequeños detalles que salgan de la rutina pueden hacer que el cerebro comience a entrenar el almacenaje de nuevos recuerdos.