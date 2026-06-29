Antoni Mateu 29 JUN 2026 - 19:00h.

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de Barcelona ha llevado a cabo el hito

¿Has dejado de tomar gluten? Un científico en el supermercado te explica cuándo sí y cuando no deberías

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El gluten se ha topado con un nuevo compuesto desarrollado en Barcelona que "lo divide en trozos mucho más pequeños". El objetivo es "evitar que se desencadene la respuesta inmunitaria de la enfermedad celíaca". Así lo explica Francisco José Pérez Cano, uno de los investigadores principales del proyecto, a la web de 'Informativos Telecinco'.

Este compuesto se llama 'Celiacasa' y, "aunque no es el primer compuesto capaz de degradar el gluten estudiado en el contexto de la enfermedad celíaca, sí presenta unas características que lo convierten en un candidato especialmente prometedor", explica Pérez Cano.

La nueva enzima es "estable"

Uno de los puntos clave que el investigador explica: la estabilidad a la hora de que se degrade el gluten de una forma adecuada. El entorno en el cual trabaja -el estómago y sus ácidos- es fundamental para asegurar un correcto funcionamiento.

Según explica "uno de los principales problemas de las enzimas estudiadas anteriormente es que muchas pierden actividad o se degradan en las condiciones extremas del estómago, especialmente por su elevada acidez y la presencia de otras enzimas digestivas. La principal ventaja de Celiacasa es que combina una gran capacidad para degradar el gluten con una elevada estabilidad y actividad precisamente en ese entorno".

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En formato de pastilla y se activa en el estómago

¿Cómo podemos ingerir este compuesto para que actúe? ¿Y cuándo es el momento más idóneo para que funcione y degrade el gluten? De acuerdo con Pérez Cano, "la idea es administrarlo por vía oral, en formato de cápsula o comprimido, poco antes del consumo de alimentos que puedan contener gluten".

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La enzima no se activa hasta llegar al estómago, "donde el ambiente la activa de forma natural", detalla. "Una vez allí, comienza a degradar el gluten en fragmentos más pequeños que ya no desencadenan la respuesta inmunitaria característica de la enfermedad celíaca", añade.

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En cuanto a las cifras de actuación, da a conocer que "uno de los resultados más destacados fue una reducción muy marcada de los fragmentos tóxicos del gluten, de hasta un 99% en algunos modelos experimentales. Además, observamos una disminución significativa del daño intestinal y de marcadores asociados a la respuesta inmunitaria desencadenada por el gluten".

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Sin efectos secundarios por el momento

¿Este nuevo compuesto produce efectos adversos? El investigador explica que, en cuanto a estos, "por sus características de activación e inactivación dependientes de la acidez, y porque no pasa a la sangre, tenemos indicios de que podría tratarse de una opción totalmente segura", matiza.

No obstante, recalca que "todavía será necesario realizar ensayos más específicos para confirmar su seguridad, determinar las dosis adecuadas y evaluar su tolerancia a largo plazo".

El origen está en una planta carnívora

¿De dónde surge esta nueva enzima? Pérez Cano explica que nace del análisis de una planta carnívora por parte de investigadores. "Al observar su estructura, plantearon la posibilidad de que pudiera degradar gluten". Pero se quedó en un cajón... hasta ahora: "aquellos primeros hallazgos quedaron sin desarrollar durante años y, más tarde, en el marco de una colaboración entre grupos del CSIC y la Universitat de Barcelona, realizamos una serie de estudios que nos permitieron caracterizar la estructura de la enzima, optimizarla y comprobar su eficacia para degradar el gluten en distintos modelos experimentales".

En España, los datos indican que la enfermedad celíaca afecta a, aproximadamente, medio millón de personas. A escala global, se estima que 1 de cada 100 personas padecen enfermedad celíaca.