Claudia Barraso 03 JUL 2026 - 18:29h.

Los investigadores destacan que este riesgo puede disminuir si se alterna estos periodos con actividad física

Ensayo clínico "sin precedentes" contra el cáncer: una triple vacuna consigue acabar con tumores completos en pacientes

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Un estudio ha revelado que evitar una vida sedentaria puede reducir el riesgo de padecer cáncer y demuestran que los tiempos prolongados sentados o reclinados tienen efectos muy negativos para la salud de las personas, especialmente más de media hora al día.

Según ha publicado la Universidad de Glasgow, sentarse o reclinarse durante más de 30 minutos está asociado a un nivel mayor de riesgo de muerte por cáncer, pero los investigadores han identificado una manera de romper con el comportamiento sedentario complementándolos con actividad física, aunque sean de una intensidad ligera, como caminar despacio o hacer tareas cotidianas del hogar.

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Para obtener estos resultados, los investigadores han recogido los datos de dispositivos portátiles usados por casi 100.000 participantes del Reino Unido durante un periodo de 12 años. Todos estos números han reflejado que la inactividad prolongada durante más de 30 minutos estaba asociada con riesgos de cáncer y que cada hora adicional se asociaba con un 10% más de riesgo de muerte por cáncer, pero que este porcentaje se puede disminuir sustituyendo estos largos bloques sin hacer nada por movimientos.

Cómo evitar el riesgo de padecer cáncer por sedentarismo

El riesgo “de muerte por cáncer también fue un 8% menor cuando 30 minutos de inactividad se sustituyeron por actividad física moderada cada día, incluyendo caminar a un ritmo medio”, confirman desde el estudio. Además, han destacado que no solo es el tiempo total que se pasa sin movimiento, sino cómo se acumula la actividad sedentaria y si se intermite con actividad física de diferentes intensidades, lo que puede ser determinante para el riesgo de muerte por cáncer.

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"Las recomendaciones sanitarias actuales se centran mucho en el ejercicio moderado o vigoroso, pero nuestros hallazgos muestran que no se debe ignorar el movimiento ligero. De cara al futuro, los ensayos clínicos nos ayudarán a ir más allá de los consejos generales y desarrollar estrategias personalizadas para desglosar el tiempo sentado."