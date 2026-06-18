Un equipo liderado por investigadores españoles descubre una nueva vía para combatir el cáncer de páncreas

Han identificado en ratones una nueva estrategia que ataca las células tumorales y, además, activa el sistema inmunitario

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Un estudio internacional, encabezado por investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, ha identificado en ratones una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario.

El estudio, publicado en 'Science Advances', es un proyecto internacional encabezado por investigadores del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC), centro del CSIC asociado al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

El cáncer de páncreas es uno de los tumores de peor pronóstico a causa de su diagnóstico, a menudo tardío, y de la limitada eficacia de los tratamientos disponibles. Además, es uno de los llamados tumores fríos, en los cuales el sistema inmunitario tiene una presencia escasa.

El Hospital del Mar ha informado este jueves de que los científicos del proyecto han identificado en experimentos en ratones el papel que juega la proteína PARP2, que es clave en el desarrollo y protección del tumor.

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En este contexto, los investigadores han descubierto que inhibir esta proteína permite abordar el cáncer de páncreas por dos vías: desde dentro, provocando la muerte de las células cancerosas al impedir que reparen los errores de ADN que acumulan al dividirse, y desde fuera, facilitando que el sistema inmunitario acceda al tumor y lo ataque.

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Los autores del estudio creen que esta potencial diana terapéutica no solo serviría para el cáncer de páncreas, sino que también podría aplicarse a otros tumores con escasa presencia del sistema inmunitario.

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Si bien el estudio se ha llevado a cabo con modelos animales, los investigadores también han corroborado los resultados con datos de una cohorte de pacientes con cáncer de páncreas.

Los investigadores han comparado la expresión diferencial de genes y de vías de señalización celular entre pacientes con más y menos expresión de PARP2 y han confirmado que los mecanismos moleculares observados en los modelos de ratón también se conservan en humanos, lo que sugiere que esta proteína puede ser una diana terapéutica para los pacientes.