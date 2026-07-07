Sanidad avisa de un fallo en alertas nocturnas de una aplicación de diabetes para móvil

El fallo de la aplicación puede hacer que algunas alertas nocturnas como 'corregir glucosa alta" no se activen

Sanidad retira un sensor y transmisor de glucosa por fallos en el funcionamiento

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes de un problema en la aplicación de diabetes 'MiniMed Go' para dispositivos móviles. El fallo podría provocar que algunas alertas nocturnas no se activen correctamente con riesgo para los pacientes.

La aplicación MiniMed Go, desarrollada por Medtronic Ibérica se comunica y conecta con sensores de monitorización continua de glucosa (MCG) compatibles y con la pluma de insulina inteligente InPen.

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La aplicación integra en tiempo real la información procedente del sistema de MCG con los datos de la administración de insulina mediante la pluma y el sensor Simplera para facilitar el seguimiento del tratamiento, ha explicado el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad en una nota de prensa.

Cómo solucionar el fallo de MiniMed Go

Según la información que le facilitado Medtronic, cuando la opción "Ajustar día y noche" está desactivada, es posible que las alertas "dosis omitida" y "corregir glucosa alta" no se activen durante la noche.

Como consecuencia, el paciente podría no recibir esas alertas y omitir la administración de insulina de acción rápida si no revisa manualmente los datos en la aplicación, lo que a su vez podría retrasar el tratamiento y aumentar el riesgo de hiperglucemia.

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Para solucionar este problema, es necesario actualizar la aplicación MiniMed Go a la versión 1.2.0 o superior, algo de lo que Medtronic ya está informando también a los usuarios mediante correo electrónico.