El desabastecimiento llega a las farmacias de Castellón: faltan medicamentos para la diabetes, antidepresivos y antiinfecciosos
Desde el Colegio de Farmacéuticos explican que la ausencia de algunos medicamento supone un vacío terapéutico por no existir alternativas o el stock disponible resulta insuficiente
Las farmacias de Castellón siguen sufriendo el desabastecimiento de diferentes medicamentos. Un problema que se arrastra del año pasado y que continúa en los primeros meses de 2026.
Desde el Colegio de Farmacéuticos de Castellón confirman los problemas y afirman que las mayores faltas de suministro se registran en medicamentos relacionados con el tracto alimentario, el metabolismo y los preparados hormonales. Dentro de este grupo destacan especialmente los fármacos utilizados para el control de la glucemia en pacientes diabéticos, como las insulinas y otros hipoglucemiantes como Ozempic y Novarapid.
También se detectan incidencias en medicamentos del sistema nervioso, principalmente antidepresivos y ansiolíticos, así como en determinados antiinfecciosos de uso sistémico y en algunos tratamientos destinados a mejorar la función cardiovascular.
Desde el Colegio recuerdan que no todas las faltas de suministro generan un problema asistencial, ya que "en muchos casos existen otros medicamentos equivalentes comercializados, lo que permite al prescriptor optar por alternativas terapéuticas y al farmacéutico realizar sustituciones dentro del marco legal establecido".
Vacío terapéutico
Cuando la ausencia de un medicamento supone un vacío terapéutico por no existir alternativas directas, o cuando el stock disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda, la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) activa diversas medidas. Entre ellas se incluyen:
- Las distribuciones controladas, en que se limita y supervisa la entrega del medicamento disponible. El objetivo es asegurar que las unidades existentes lleguen a los pacientes que realmente las necesitan. Se coordina con distribuidores y farmacias para evitar acaparamientos o desequilibrios territoriales.
- La importación de medicamentos extranjeros análogos. Cuando no existe alternativa terapéutica equivalente en España, la AEMPS autoriza la importación de medicamentos de otros países con el mismo principio activo o similar. Estos medicamentos se distribuyen de forma excepcional y bajo control.
- Autorización de alternativas terapéuticas. Si existen medicamentos equivalentes comercializados, la AEMPS facilita su uso como sustitución temporal. Esto permite que el prescriptor y el farmacéutico puedan cambiar el tratamiento dentro del marco legal.
- Comunicación y seguimiento obligatorio por parte de los laboratorios. Los laboratorios están obligados a informar con antelación cuando prevén problemas de suministro. La AEMPS monitoriza la situación y publica informes periódicos para profesionales sanitarios.
- Coordinación con el Ministerio de Sanidad y colegios profesionales. Se trabaja conjuntamente para evaluar el impacto asistencial y priorizar medidas. El objetivo es evitar interrupciones en tratamientos crónicos o críticos.