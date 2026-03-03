Carlos Plá Valencia, 03 MAR 2026 - 04:30h.

Desde el Colegio de Farmacéuticos explican que la ausencia de algunos medicamento supone un vacío terapéutico por no existir alternativas o el stock disponible resulta insuficiente

La Justicia vuelve a dar la razón a Yeray, el menor guipuzcoano al que se le negó un tratamiento con la hormona del crecimiento

Compartir







Las farmacias de Castellón siguen sufriendo el desabastecimiento de diferentes medicamentos. Un problema que se arrastra del año pasado y que continúa en los primeros meses de 2026.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Castellón confirman los problemas y afirman que las mayores faltas de suministro se registran en medicamentos relacionados con el tracto alimentario, el metabolismo y los preparados hormonales. Dentro de este grupo destacan especialmente los fármacos utilizados para el control de la glucemia en pacientes diabéticos, como las insulinas y otros hipoglucemiantes como Ozempic y Novarapid.

También se detectan incidencias en medicamentos del sistema nervioso, principalmente antidepresivos y ansiolíticos, así como en determinados antiinfecciosos de uso sistémico y en algunos tratamientos destinados a mejorar la función cardiovascular.

Desde el Colegio recuerdan que no todas las faltas de suministro generan un problema asistencial, ya que "en muchos casos existen otros medicamentos equivalentes comercializados, lo que permite al prescriptor optar por alternativas terapéuticas y al farmacéutico realizar sustituciones dentro del marco legal establecido".

Vacío terapéutico

Cuando la ausencia de un medicamento supone un vacío terapéutico por no existir alternativas directas, o cuando el stock disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda, la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) activa diversas medidas. Entre ellas se incluyen:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco