Telecinco.es 08 JUL 2026 - 13:31h.

Los locales que venden a menores productos de vapeo sin ninguna regulación empiezan a preocupar

Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por el tabaquismo, pide que desde Europa se regule

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El vapeo cada vez está más presente en adolescentes. Los vapeadores se pueden comprar en numerosos establecimientos, algunos no regulados, lo que hace que el acceso a estas sustancias sea sin ningún tipo de control ni limitación para aquellos que son menores de edad.

Esto preocupa cada vez más. Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por el tabaquismo, ha hablado sobre ello. “Es muy importante que protejamos a nuestros adolescentes y a los menores. El cigarrillo electrónico, el tabaco calentado… son productos pensados para fumadores mayores de 18 años. Hay que luchar contra la lacra de la venta ilegal a los menores y adolescentes. Es necesaria una regulación en Europa de estos productos de riesgo reducido. No se puede equiparar al tabaco convencional ya que son un 95% menos dañinos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, salvo que llevan la nicotina”.

Fernando Fernández recuerda que este tipo de productos están pensados para “fumadores, para aquellas personas que no consiguen dejar de fumar y para aquellas personas fumadoras que a pesar de pensar otros medios de deshabituación tabáquica no consiguen dejar de fumar”, termina diciendo el portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por el tabaquismo.

Aunque las alternativas al cigarrillo convencional están sobre la mesa, y los expertos apuntan a que son menos nocivas, lo cierto es que la mejor opción será siempre no fumar ni consumir ninguna de estas sustancias.