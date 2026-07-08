Sin previo aviso, la futura reina de España se ha desplazado hasta la ciudad de Aragón para estar junto a su hermana pequeña en su tercer acto en solitario

La infanta Sofía, ante su tercer acto en solitario: una presidencia de honor y la gran diferencia con Leonor

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La gran sorpresa de la jornada la ha protagonizado la princesa Leonor. Sin previo aviso y rompiendo todas las previsiones, la heredera al trono ha reaparecido este miércoles, 8 de julio, en Zaragoza para acompañar a la infanta Sofía en un momento muy especial: el tercer acto oficial en solitario de la hija menor de los reyes Felipe y Letizia.

Ni la presencia de Leonor figuraba en la agenda oficial de la Casa Real ni había sido anunciada con anterioridad, por lo que su llegada al Monasterio de San Juan de la Peña ha causado una agradable sorpresa entre los asistentes y los medios de comunicación.

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La inesperada aparición de Leonor y la relación entre hermanas

La expectación era máxima en torno a la visita de la infanta, que continúa dando pasos firmes en su agenda institucional con compromisos propios. Sin embargo, todas las miradas se han desviado durante unos instantes hacia Leonor cuando ha aparecido junto a su hermana, evidenciando una vez más la estrecha relación que mantienen y el respaldo que la princesa quiere ofrecerle en una etapa tan significativa para ambas.

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Para la ocasión, la heredera ha optado por un estilismo sencillo, veraniego y muy favorecedor, en la línea de la imagen cercana y natural que viene proyectando en sus últimas apariciones públicas.

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Leonor ha lucido una camisa tipo vaquera de manga corta combinada con un pantalón blanco, un conjunto cómodo y elegante que ha completado con el pelo suelto, aportando frescura a un acto celebrado en plena época estival. Un look discreto, sin excesos, que ha vuelto a poner de manifiesto su preferencia por prendas funcionales y de inspiración casual cuando el protocolo lo permite.

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La protagonista institucional del día era, no obstante, Sofía. La benjamina de la familia real ha apostado por una camisa fina blanca de manga francesa y unos pantalones azul claro que ha acompañado con unas alpargatas.

Ambas hermanas han participado en un encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que reconocen la excelencia educativa en España.

Pero, sin duda, uno de los momentos más destacados ha sido la complicidad constante entre las dos hermanas. Desde su llegada al monasterio hasta el desarrollo del recorrido, Leonor y Sofía se han mostrado sonrientes, intercambiando comentarios y gestos de cercanía que han confirmado la excelente relación que mantienen.

No es la primera vez que ambas dejan patente el fuerte vínculo que las une, aunque en esta ocasión el gesto ha tenido un significado especial al tratarse de un acto protagonizado exclusivamente por Sofía y en el que la princesa ha querido estar presente de manera discreta para apoyarla.

La aparición inesperada de Leonor ha servido además para volver a verla más allá de su formación militar y justo dos días antes del fin de su etapa cantrense con la entrega de los Reales Despachos, que tendrá lugar este próximo viernes, 10 de julio.

Los detalles del tercer acto en solitario de la infanta Sofía

Ya en la tarde de este miércoles, la infanta presidirá el acto de entrega de los premios del concurso de fotografía 'Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía', celebrado en el emblemático Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los grandes símbolos históricos y patrimoniales de Aragón. Será entonces cuando pronuncie su primer discurso oficial en público.

La cita supone un nuevo paso en la consolidación de la agenda propia de Sofía, que en los últimos meses ha comenzado a asumir compromisos individuales con naturalidad.