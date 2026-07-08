Lorena Romera 08 JUL 2026 - 10:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está hospitalizada tras sufrir una hemorragia pocos días después de su primera quimio

Marta Peñate reaparece tras su primera sesión de quimioterapia por su embarazo ectópico

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Marta Peñate ha comunicado su ingreso hospitalario tras sufrir una hemorragia vaginal tras recibir su primera quimioterapia. Después de ser diagnosticada de una enfermedad trofoblástica gestacional grado I -derivada de las células residuales de su complicado embarazo ectópico cornual-, la colaboradora y presentadora de televisión ha tenido que ser hospitalizada de urgencia tras este nuevo sangrado. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dado la última hora sobre su estado de salud.

La influencer ha explicado los motivos de su desaparición estas últimas horas, lanzando una reflexión sobre el complicado momento que atraviesa: "Llegué a sentirme mal porque llevaba un mes y medio contando solo cosas malas, y no sentía que era la Marta alegre de siempre. Me sentía paralizada por no subir la realidad mala que estoy viviendo".

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Unos stories en los que la vemos en la cama del hospital, con la típica bata clínica, con una vía intravenosa. "El caso es que el viernes me di mi primera quimio, que nunca dije nada porque había decidido dejar de subir tristezas, cosa que me parece un absurdo. Seguiré subiendo mi vida tal cual es, y si ahora pues es una mala época, es una mala época", comienza expresando de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años.

Según la propia Marta Peñate, esa primera fase del tratamiento no fue nada fácil: "Me sentó fatal la primera quimio. Estuve vomitando todo el día, volví al hospital, a urgencias. El sábado estuve súper mal de la barriga, el domingo ya me recuperé, me tomé un helado por la noche, el lunes fui a ver el partido de España y hoy pues esto".

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A pesar de encontrarse hospitalizada por una hemorragia, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que este susto es la señal definitiva de que el tratamiento está funcionando según lo previsto. "Ahora estoy bien, aunque me veis ingresada... han sido buenas noticias porque me ha bajado todo tan de golpe que he sangrado mucho, estoy expulsando todo", ha detallado.

"Lo bueno es que la hormona del embarazo, la beta, me ha bajado, con lo cual quiere decir que estoy expulsándolo todo y que me ha venido bien la quimio. Si todo sigue así, pues son muchas menos sesiones de las que esperamos", ha señalado emocionada.

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Arropada en todo momento por su pareja, Tony Spina, la colaboradora no pierde la sonrisa ni el sentido del humor ante este nuevo y durísimo bache en el camino. "¡Estoy feliz, eh! O sea, aquí donde me veis, en la mierda, estoy feliz. Tony me está trayendo ropa. No penséis que estoy hundida en la miseria, estoy mal, pero no tan mal", ha señalado entre risas.

Tanto es así, que Marta Peñate ya tiene la vista puesta en sus planes para las próximas semanas, confiando en que este proceso termine lo antes posible. "Esto, como mucho, dura hasta principios de agosto. Así que a finales de este mes iré preparando unas pedazos de vacaciones para mediados de agosto... Voy a disfrutar de esas vacaciones como nunca", ha concluido, demostrando que, una vez se recupere, solo piensa en descansar y celebrar, olvidándose de todos estos estos sustos de salud por los que ha tenido que pasar.