En primavera y verano las alergias respiratorias están a la orden del día y debes tener mucho cuidado porque pueden ser peligrosas al conducir un vehículo

El calor puede afectar a los coches: la DGT explica los elementos fundamentales que hay que revisar para evitar averías

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Seguro que ya llevas varias semanas sintiéndolo. Con la primavera y el verano, las alergias respiratorias vuelven a aparecer y pueden ser un peligro al volante. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), estornudar, uno de los síntomas más comunes de las alergias, durante cinco segundos seguidos mientras se conduce a 90 km/h implica dejar de prestar atención a la carretera durante más de 125 metros. Si estás sufriendo con la alergia al volante, la Dirección General de Tráfico te da unos consejos.

El problema de las alergias al volante

Las alergias respiratorias pueden ser muy molestas y no te dejan conducir a gusto, siendo un peligro en la carretera. Ponerse al volante de un vehículo con síntomas de alergia puede afectar a la capacidad de reacción y llegar a ser el desencadenante de tener un percance en la carretera.

La Dirección General de Tráfico avisa de los efectos de la alergia y da consejos para no sufrir con ella al volante. Los síntomas más frecuentes cuando tienes alergia son la irritación de ojos, los picores en la piel, la congestión nasal, la destilación nasal y los estornudos.

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En este sentido, el organismo recomienda mantener las ventanillas cerradas del vehículo, el habitáculo limpio y usar filtros antipolen o HEPA, que son sistemas de retención diseñados para purificar el aire atrapando partículas diminutas. Estos filtros son fundamentales para mejorar la calidad del aire interior del coche y aliviar los síntomas de alergias, asma u otras afecciones respiratorias.

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La alergia es el “enemigo silencioso” en la conducción y para evitarla, también es muy importante evitar conducir en las horas de mayor concentración de polen (amanecer y atardecer), usar gafas de sol, ya que protegen a tus ojos de alérgenos y consultar al médico sobre la medicación y sus efectos al volante. No te automediques, ya que muchos fármacos producen somnolencia al volante y es muy peligroso.

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Más peligros del verano al volante

El verano es la estación del año con más desplazamientos por nuestras carreteras al ser una época de buenas temperaturas, descansos y vacaciones. Pero hay que tener cuidado con las altas temperaturas, ya que el calor extremo afecta negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera, lo que puede desembocar en un percance al volante. La DGT alerta de que con las altas temperaturas, la fatiga aumenta, los reflejos disminuyen y cometemos más errores en la conducción.

Para no sufrir ningún contratiempo en la carretera, la Dirección General de Tráfico aconseja revisar el vehículo y protegerlo del calor extremo, evitar conducir con sueño o fatiga y planificar el viaje, parando a descansar unos 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros.