Candela Hornero Madrid, 25 JUL 2026 - 09:00h.

La dermatóloga Ana Molina explica en qué debemos fijarnos al comprar unas gafas de sol

Conducir con gafas de sol muy oscuras, la sanción de hasta 200 euros que contempla la DGT

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Con la llegada del verano, las gafas de sol se convierten en un accesorio imprescindible, y no solo estético. Igual que protegemos la piel con crema solar para reducir los efectos de la radiación ultravioleta, los ojos también necesitan protección frente a la exposición al sol.

Elegir unas gafas adecuadas ayuda a prevenir problemas oculares relacionados con la radiación UV, como conjuntivitis, cataratas o lesiones en la retina. Los especialistas recomiendan, además, acostumbrar a los niños a utilizarlas desde edades tempranas, ya que sus ojos son más vulnerables a la radiación solar.

Sin embargo, no todas las gafas ofrecen las mismas garantías. A la hora de comprarlas es importante comprobar que cuentan con filtro frente a la radiación ultravioleta y que cumplen la normativa europea.

La etiqueta tiene toda la información

Muchas personas creen que unas gafas de sol caras protegen más que unas económicas, pero no siempre es así. Según explica Ana Molina, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), el precio no determina la calidad de la protección. "Porque unas gafas sean más caras no necesariamente van a proteger mejor. Hay que mirar la etiqueta".

"Siempre recomendamos mirar que cumplen la normativa europea. Si llevan el símbolo CE significa que están homologadas", explica durante una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco'.

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El problema es que "mucha gente las compra, tira la etiqueta y luego no lo sabe". "Es importante comprobar ese detalle, ya que en la caja no suele salir", añade.

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El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia no aconseja su compra en bazares o mercadillos , ya que no suelen estar homologadas, "se venden falsificaciones sin ningún tipo de registro sanitario".

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De hecho, indican que mejor no usar nada que unas gafas de mala calidad, ya que con estas la pupila se abre más porque las lentes dejan pasar menos luz, pero la misma radiación nociva. "Si las lentes tintadas no tienen tratamiento de absorción ultravioleta, esta llega a los ojos. Por eso, es más conveniente no usar nada que llevar gafas de sol tintadas sin filtro ultravioleta".

Y, cuánto más oscuras, ¿mejor para conducir?

Molina explica que otro error frecuente es pensar que unas lentes muy oscuras son una mejor elección a la hora de conducir porque entendemos que tienen una mayor protección. En realidad, unas lentes excesivamente oscuras pueden dificultar la visión en determinadas situaciones, como la conducción.

"No es que protejan peor, pero sí tienen más riesgos a la hora de conducir porque pueden dificultar la visión. Se ha demostrado que hay más accidentes con ese tipo de gafas", explica.

Por ello, la dermatóloga recuerda que no es necesario elegir lentes completamente negras. "No hace falta que sean negras. Pueden ser perfectamente marrones, rosas incluso...", indica.

El Colexio aconseja para la conducción utilizar gafas polarizadas y envolventes para bloquear la luz más molesta, a la vez que aportan una visión sin reflejos.