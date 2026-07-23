Candela Hornero Madrid, 23 JUL 2026 - 06:00h.

Recomendaciones sencillas que conviene incorporar después de ir a la playa o la piscina para cuidar nuestra piel

El paso en la rutina facial de verano que no debes abandonar con respecto a la de invierno

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Con la llegada del verano, la playa y la piscina se convierten en dos de los grandes aliados frente a las altas temperaturas y las sucesivas olas de calor. Sin embargo, aunque solemos prestar especial atención a proteger la piel antes de exponernos al sol, los cuidados no terminan cuando recogemos la toalla y volvemos a casa.

La radiación solar, el agua salada, el cloro, el sudor o incluso la arena pueden alterar la barrera cutánea a lo largo del día. Por ello, además de aplicar correctamente el fotoprotector y renovarlo durante la exposición solar, los dermatólogos recuerdan que la rutina posterior también desempeña un papel importante para mantener la piel sana y evitar algunas molestias frecuentes durante los meses de verano.

¿Qué deberíamos hacer al volver de la playa o de la piscina? Para responder a esta pregunta, la web de 'Informativos Telecinco' ha hablado con Ana Molina, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), quien resume una serie de recomendaciones sencillas que conviene incorporar siempre que sea posible.

Ducharse cuanto antes para retirar el cloro, la sal y el sudor

La primera recomendación de la especialista es clara: ducharse lo antes posible al llegar a casa. "Recomendamos siempre que al volver de la playa o la piscina nos demos una ducha lo antes posible, porque no solo hemos acumulado restos de cloro o de sal, sino también mucho sudor", explica.

Este gesto ayuda a eliminar de la piel todos esos residuos que se acumulan durante la jornada y que pueden favorecer irritaciones o alterar la barrera cutánea, especialmente tras varias horas de exposición al calor.

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Cambiarse la ropa si no es posible ducharse

No siempre es posible darse una ducha inmediatamente. En esos casos, Molina aconseja al menos cambiarse la ropa cuanto antes.

Según explica, permanecer con la ropa puede favorecer la aparición de pequeños granos, especialmente en la espalda, una alteración frecuente durante el verano debido a la combinación de calor, humedad y oclusión de la piel. Aun así, insiste en que, siempre que sea posible, la prioridad debe seguir siendo la ducha.

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Reparar la barrera cutánea con un after sun

Una vez limpia la piel, el siguiente paso es favorecer su recuperación tras la exposición solar. "Después de esa ducha, generalmente si hemos estado expuestos al sol, recomendamos aplicar productos calmantes para la barrera cutánea, es decir, un after sun", señala Molina.

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Estos productos suelen incorporar ingredientes hidratantes y reparadores que ayudan a restaurar la barrera cutánea, además de proporcionar una agradable sensación de frescor.

"No solo producen un efecto de confort y suavidad, sino que además ayudan a reparar la barrera cutánea, que ha estado dañándose durante todo el día", concluye la dermatóloga.