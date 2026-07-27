La exposición al humo de los incendios forestales se asocia a un aumento de las visitas a los servicios de Urgencias por migrañas

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Los grandes incendios que afectan estos días a distintos puntos de España, especialmente en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, están dejando miles de hectáreas calcinadas y una peor calidad del aire. La nube de humo y partículas generada por las llamas se ha extendido a numerosos municipios, donde muchos vecinos han notado el intenso olor a quemado y molestias como picor de ojos o irritación de garganta.

Los expertos advierten de que sus efectos pueden ir más allá: la contaminación provocada por estos incendios también puede desencadenar fuertes dolores de cabeza y crisis de migraña.

Un estudio apunta al aumento de visitas a Urgencias por migrañas

Así lo apunta un amplio estudio realizado en Canadá y publicado en la revista científica JAMA Network Open, que analizó más de una década de datos sobre salud y contaminación. La investigación concluye que la exposición al humo de los incendios forestales se asocia a un aumento de las visitas a los servicios de Urgencias por migrañas y otros tipos de cefaleas, reforzando la evidencia sobre el impacto que estos episodios tienen en la salud pública.

Hasta ahora, los efectos más conocidos del humo estaban relacionados con problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente entre niños, personas mayores y pacientes con enfermedades previas. Sin embargo, los investigadores alertan de que las partículas en suspensión también pueden actuar como desencadenantes de intensos dolores de cabeza, obligando en algunos casos a recibir atención médica hospitalaria.

Recomendaciones frente al humo de los incendios

Si se encuentra en una zona afectada por incendios forestales y detecta humo o cenizas en el aire, los consejos más repetidos por los servicios de emergencias son: no ventilar la casa, abstenerse de realizar actividades al aire libre y usar mascarilla en el caso de salir al exterior.

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Además, si se padece algún tipo de patología crónica, respiratoria o alergias y se experimentan síntomas graves, hay que usar una mascarilla FFP2 o N95 y alertar a los servicios de emergencia, según recomienda la jefa de guardia de SUMMA112, Esther Armela.

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Los servicios de emergencias recuerdan que la población no debe acercase al área incendiada ni transitar por superficies quemadas, donde puede haber árboles o ramas inestables, brasas ocultas o baja visibilidad por humo.

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Tampoco se recomienda conducir a través del humo espeso, puesto que puede ocultar obstáculos u otros conductores que circulen en dirección contraria. A su vez se recomienda subir las ventanillas cuando se conduzca por zonas cercanas a los focos del incendio.

En el caso de ser sorprendido por el fuego, hay que alejarse en dirección contraria al humo y al viento, evitar barrancos y hondonadas, y buscar zonas despejadas desde donde alertar a emergencias.