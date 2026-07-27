Ataviado con un chaleco policial, el pequeño estuvo con los agentes y pudo subirse a un coche patrulla

La última hora de los incendios forestales en España, en directo

Compartir







MadridLa Policía Nacional ha compartido a través de un mensaje en sus redes sociales la historia del pequeño Bilal, un niño invidente de solo cuatro años que, como tantos miles de afectados por los devastadores incendios, tuvo que ser realojado por la amenaza de las llamas en su lugar de residencia ante el avance del fuego en la Sierra Oeste de Madrid.

Junto a su familia, Bilal fue concretamente realojado en Alcobendas, donde compartió unos instantes con los efectivos policiales, a los que cautivó con su simpatía y espontaneidad. Ataviado con un chaleco de los agentes que cubría casi la totalidad de su cuerpo, el menor llegó a subirse a un coche patrulla, donde pudo incluso comunicarse a través de la malla saludando a otros efectivos.

Bilal, niño invidente de 4 años, conquista a la Policía Nacional en su realojo por los incendios

"¿Nos vamos a ir a patrullar tú y yo? ¿Quieres que le enseñemos el coche a todos tus amiguetes?" "Aquí es donde se ponen las sirenas, que no las vamos a poner", le decían los agentes, bromeando con el niño, quien entusiasmado tocaba el volante del vehículo.

"Realojado desde uno de los pueblos de Madrid afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste", la propia Policía Nacional ha compartido un vídeo del momento señalando: "Pensábamos que le íbamos a sacar una sonrisa y ha ocurrido algo más que eso. Nos la ha arrancado él a nosotros y se ha quedado con nuestro corazón".

"No estáis solos. Somos tu Policía", añadían en su publicación, en forma de hashtag, en referencia específica a los vecinos que, como él, han tenido que afrontar esta situación por los incendios que están asolando a España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El incendio en la Sierra Oeste de Madrid: evacuados, confinados y temiendo las rachas de viento

En el caso concreto de Madrid, el incendio mantiene 12 municipios evacuados y 4 confinados, habiendo arrasado ya 22.000 hectáreas y afectado a 50.000 vecinos, según las últimas cifras de la Comunidad de Madrid.

Los municipios evacuados, concretamente, son:

Zarzalejo

Cenicientos

Navalagamella

Robledo de Chavela

Cadalso de los Vidrios

Chapinería

Colmenar del Arroyo

Fresnedillas de la Oliva

Rozas de Puerto Real

Aldea del Fresno

Navas del Rey

Urbanización El encinar del Alberche (término municipal de Villa del Prado)

Los municipios confinados, por su parte, son:

San Martín de Valdeiglesias

Pelayos de la Presa

Villa del Prado.

Valdemaqueda

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, "hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico", recomendándose evitar desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias".

En estos momentos, y tras una noche de intensísimo trabajo, las zonas que presentan más dificultad son: el entorno del río Cofio; la urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado); y las urbanizaciones al sur del Embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias). Además, se espera que rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora compliquen las labores de extinción este lunes.